Marco Rossi mától magyar állampolgár lesz

Marco Rossi 2012-ben költözött Magyarországra, amikor a Honvéd vezetőedzője lett. Azóta többször is nyilvános hangoztatta mennyire imádja hazánkat. Sajtóértesülések szerint, ennek ma, október 3-án, kedd délután hivatalosan is hangot ad majd, amikor is Novák Katalin köztársasági elnök jelenlétében leteszi a magyar állampolgársági esküt.

Marco Rossi magyar állampolgár lesz / Fotó: Mirkó István

A nemzeti 11-ünket irányító Rossi mellett segítője, Cosimo Inguscio is leteszi majd az esküt, a Nemzeti Sport értesülése szerint. Az olasz származású szövetségi kapitányunkról már könyv is készült, amit Gáll András író készített. A műben rengeteget beszél Magyarország iránti szeretetéről.

Nekem Magyarország a második hazám. És nemcsak nekem, hanem a feleségemnek, Mariellának, sőt neki még inkább. Ő egyenesen szerelmes Budapestbe, szó szerint búskomor lett, amikor elhagytam a Honvédot

– meséli a 2018-ban megjelent alkotásban.

Visszaemlékszem 2012-re, engem valahogy rögtön megszerettek a szurkolók Magyarországon. És ezt ki is mutatták Kispesten. És ez kölcsönös volt, őszintén szeretem a magyarokat, és nem csak a szurkolókat.

Egy korábbi interjújában, melyet a Word Soccer magazinnak tett, Angliában elért, idegenben aratott 4-0-ás sikere után azt is kijelentette: rendkívül hálás országunknak, és lakosainak.

Szeretem az embereket, és azt, ahogy kifejezik a tiszteletüket. Otthon érzem ott magam, életem végéig hálás leszek Magyarországnak. Itt lehetőséget kaptam, hogy edző lehessek, hogy megmentsem a méltóságomat egy olyan időszakban, amikor mélyen depressziós voltam. Biztos vagyok benne, hogy sosem szakad meg a kapcsolatom Magyarországgal.

Ez a kapcsolat nem, hogy nem szakad meg, de mától még erősebb is lesz. Marco Rossi jelenlegi szerződése 2025-ig él a magyar szövetségnél.