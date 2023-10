Lebukott Will Smith: titokban már hét éve nincsenek együtt a feleségével

Emlékezetes, hogy a tavalyi Oscar-díjátadón Will Smith élő adásban adott egy hatalmas maflást a műsorvezető Chris Rocknak, aki a színész feleségének kopaszságán viccelődött. Hogy ez mennyire volt megrendezett balhé, azon sokat ment a vita a médiában, de most kiderült, hogy a Will Smith és a felesége ekkor már rég nem élt együtt.

Will Smith és Jada Pinkett Smith / Fotó: AFP

Ezt Jada Pinkett Smith maga vallotta be most megjelenő önéletrajzi könyve kapcsán.

Nem álltunk készen a bejelentésre, de már 2016 óta különváltan éltünk

– mondta a Hollywood Reporternek a színésznő, aki azt is elárulta, hogy ígéretet tettek egymásnak, hogy hivatalosan, papíron soha nem fognak elválni.

A két színész 1997-ben házasodott össze, és Hollywood álompárjának számítottak: Will Smith ekkoriban olyan filmekben szerepelt, mint a Függetlenség napja vagy a Men in Black, felesége pedig a Mátrix második és harmadik részében. Két közös gyerekük született, Jaden és Willow, akiknek viszont állítólag azt tanácsolták, hogy soha ne házasodjanak meg. Két éve derült ugyanis ki, hogy édesanyjuknak évek óta viszonya van a nála jóval fiatalabb 27 éves August Alsina énekessel, amiről ráadásul Will Smith is tudott, sőt, áldását adta a kapcsolatra.