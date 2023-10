Kulcsár Edina besokallt: "Lépek, és egy másik helyen, más formában folytatom"

A gyönyörű influenszer, modell és korábbi szépségkirálynő, Kulcsár Edina Instagram-oldalán közölte a követőivel, hogy itt a vége, legalábbis ebben a formában. Az anyuka ugyanis elhatározta, hogy befejezi végleg a közvetítéscsatornáját az emberek miatt, akik illetéktelenül visszaéltek a lányáról kiposztolt képekkel.

Kulcsár Edina döntött: ebben a formában vége Fotó: Szabolcs László

Nincs többé "Edinával az élet"

Nem olyan rég jött be egy funkció az Instagramra, amit a tartalomgyártóknak és közönségeiknek dedikáltak. Közvetítéscsatorna a funkció neve, aminek segítségével a kedvenc influenszereink úgymond üzeneteket küldhetnek azoknak az embereknek, akik csatlakoznak ehhez a platformhoz. Edina is azonnal megalapította a csatornáját, amikor elérhetővé vált ez a lehetőség, amit „Edinával az élet” névre keresztelt, azóta több, mint 30 ezren csatlakoztak hozzá. Eddig szinte napi szinten kerültek ide személyesebb tartalmak az anyuka életéről, mint simán csak az Instagramjára, de most nagy változásokat jelentett be Edina, mert állítása szerint visszaéltek a gyermekéről megosztott képekkel.

Kulcsár Edina lányának a képeivel visszaéltek a rajongók Fotó: Knap Zoltán

„Ezért is találtam ki, hogy lépek”

– Ha esetleg látja, hallja az, azok a személyek, akik megosztották Amarát nyilvános platformon, akkor tőlük ezúton is azt szeretném kérni, hogy legyen kedves és azonnal szedje le! – kezdte bejelentését Edina egy felhívással és egy hangüzenettel, amiben az szépségkirálynő elmondja, hogy többször is kirakta a csoportba, hogy a képek és videók csakis engedéllyel használhatóak fel.

Na többek között ezért is találtam ki, hogy lépek és egy „másik helyen”, más formában folytatom ezt a csatornásdit

– jelentette be az anyuka, akinek a kijelentésére szinte azonnal érkezett válasz a rajongóktól.

A rajongók azonnal válaszoltak Edinának Fotó: Szabolcs László

Azonnal válaszoltak a követők

Nagy felháborodást keltett ez a hír az Edinát követő embereknél, mert szerintük egy bőven megkérdőjelezhető gondolat, hogy miért posztolja bárhova is a kis Amarát, ha nem akarja viszontlátni az interneten.

– Ha nem szeretné, hogy megosszák a kislányát... akkor miért rakja ki? Aki benne van a csoportban, láthatta, ma kirakott egy fotót róla, azért is jött ezzel a hülyeséggel megint – akadt ki egy rajongó.

– Szegény kislányról kirakta azt a nem túl előnyös képet és most ez a baja, hogy valaki tovább osztotta? Előre kéne gondolkodni – írta egy másik rajongó, aki szerint Edina meggondolatlan lányával és az internet világával kapcsolatban.