Soha nem látott oldalát mutatta meg Kulcsár Edina: "Tettekben mutatkozik meg a szeretet!"

Az ország egyik legmeghatározóbb inflencere, a gyönyörű modell, Kulcsár Edina gyakran találkozik azzal a váddal, hogy az egész életét kamera előtt éli. Ugyanakkor sokszor azt is megkapja, hogy az, amit mutat magából, az nem a valóság. Hogy a G.w.M-mel mutatott szerelmük elnagyolt, és hogy csak a csillogást láttatja. Erre cáfolt ma rá a modell.

Fotó: TV2

- Egy kis valóság! Többnyire beállított képek tömkelege jön velünk szemben a Social felületeket, így gondoltam, hogy egy picit kiállok a sorból és megosztom veletek ezt a fotót, amit anyukám készített, elmondása szerint azért, mert ő ritkán lát engem így. Nagyon komolyan vettem ezt a feladatot, mert örültem, hogy most is akadt valami, amivel viszonozhatom a Mamámnak azt a sok mindent amit kaptam tőle, és ezt most abban tudtam megtenni, hogy megvarrtam a szoknyáját. Ő nem az a típus aki kibodna bármit is. Addig hord egy ruhadarabot ameddig csak lehet, ezzel sem pazarol és figyel a környezetére. Anyukám amúgy varrónő, így valószínű gyorsabban és szebben is meg tudta volna csinálni, de jól esett, hogy én varrhattam meg. Tettekben mutatkozik meg a szeretet - írja Edina.