Hoppá! Kulcsár Edina elmondta a véleményét G.w.M exéről

Mióta szőke hajra váltott, mindenki G.w.M ex-barátnőjéhez, Nagy Melanie-hoz hasonlítja Kulcsár Edinát! Az egykori szépségkirálynő bár sokszor kacérkodott a gondolattal, hogy világosabb tincseket festet magának, eddig még soha nem volt bátorsága ahhoz, hogy ilyen mértékű változtatást eszközöljön a külsején. Eddig... A követők szerint mostanra már nyoma sincs a régi Edinának, amit a sztáranyuka egy kicsit erős kijelentésnek érez, tekintve, hogy csak fodrásznál járt.

A netezők szerint egyre jobban hasonlít Kulcsár Edina (kis képen) és Nagy Melanie Fotó: Nagy Zoltán

"Hajad, mint a Melanié"

A netezők most sem tartották magukban a véleményüket, több száz komment érkezett Edina fotói alá, melyben a hasonlóságokat fejtegetik. Sőt, valaki még odáig is elment, hogy ezért G.w.M-et okolja, szerinte ugyanis egyértelműen látszik, hogy Melanie hasonmásává akarja formálni a feleségét.

Mi történik Edinával? Hajad mint a Melanié, vagy nem is tudom. Most nagyon más vagy

– üzenték Edinának, majd jöttek a keményebb hangvételű kommentek.

– Sajnos G.w.M teljesen átformálja Edinát, már nem hasonlít magára, ellenben Melanie-ra igen. Sajnálom – fogalmazott valaki.

Természetesen ezek az üzenetek a háromgyermekes édesanyához is eljutottak, és nem volt rest, hogy leírja a véleményét róla...

Minden tekintetben különböznek

Bár közel 700 ezren követik, Edina valamiért úgy gondolta, hogy az állásfoglalását nem szeretné az egész világgal megosztani szóról szóra, ezért mi csak a lényeget foglaltuk össze belőle. Eszerint G.w.M felesége kifejtette, hogy esze ágában sincs hasonlítani Melanie-ra, hiszen mi oka lenne arra, hogy férje volt kedvesét majmolja?! Egyrészt nem is ugyanolyan a hajuk, másrészt pedig ha egymás mellett állnának, mindenki látná, hogy semmi közös nincs bennük. Az egykori szépségkirálynő úgy véli, minden tekintetben különböznek, és az nem lehet hasonlítási alap senki számára, hogy szőkére festette a haját, hiszen ennyi erővel minden harmadik nő Melanie-ra hasonlítana.

Nos, az biztos, hogy határozott véleménye van a dologról, és valljuk be, van is benne igazság, de a kommentek alapján ez a legtöbb hozzászólót hidegen hagyja. Ők továbbra is a saját nézetüket osztják, de szerencsére akadnak olyanok is, akik kiállnak Edina mellett.