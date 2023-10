Krausz Gábor elárulta, milyen élete nője. Mikes Annára épp illik a leírás

Krausz Gábor óriási népszerűségnek örvend a hölgyek körében, különösen mióta kiderült: elválik Tóth Gabitól. A sármos, kissé nyers stílusú séf most elárulta, melyik tulajdonság nála a nyerő.

Krausz Gábor elárulta, milyen számára a tökéletes nő. Mikes Annára épp illik a leírás. (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Több mint tanár-diák kapcsolat?

Csupán néhány hete, hogy a Dancing with the Stars című műsor kedvéért felcsapott táncosnak, máris ő az egyik legnépszerűbb versenyző, profi tanára, Mikes Anna oldalán. A zsűri pozitív kritikákkal halmozza el őket, és nézői szavazatokból sincs hiány a produkciójukat követően. A rajongóknak tetszik, hogy láthatják a lazább, fesztelenebb, s szenvedélyes oldalát is. A visszajelzésekből egyértelmű, hogy bomlanak utána a nők, míg többen az találgatják, hogy vajon több van-e Annával köztük tanár-diák kapcsolatnál.

Kétségtelen, hogy a parketten működik köztük a kémia, az apuka pedig óriási bókkal lepte meg a csinos táncosnőt.

Humoros és feltűnően szép

A páros rajongói kérdéseire válaszolt, az egyik azt firtatta, melyik tulajdonságot tartja valakiben fontosabbnak Krausz: humoros legyen vagy feltűnően szép ember?

– Mind a kettő fontos, bár az, hogy feltűnően szép, az szerintem részletkérdés. De a humor az nagyon fontos – vélekedett Krausz, majd hirtelen elvigyorodott, és jelentőségteljesen Annára nézve, mutogatva elismerte:

De a legjobb, ha valaki humoros is, feltűnően szép is, és még ember is… Mikes Anna, Magyarország!

A kémia kétségtelenül jó köztük a színpadon. Vajon parketten kívül is izzik a levegő? (Fotó: Szabolcs László / Bors)

Krausz saját magáról is igencsak jó véleménnyel van.

– Az hogy valaki sármos vagy jól néz ki, az tök szubjektív, egyébként meg nem tehet róla. Az, hogy humoros, az sokkal fontosabb. Hogy életvidám legyen, hogy lehessen vele kommunikálni… De így, hogy én nagyon jól nézek ki, meg humoros is vagyok, ez extrán tök jó.

A holnapi élő adással kapcsolatos kérdésnél már kissé alábbhagyott a határtalan önbizalma:

Most először vagyok besz*rva. Ez a tánc nagyon távol áll tőlem. Tudom, mindig ezt mondtam, de ez most nagyon nem én vagyok

– ismerte el a séf.