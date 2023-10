Feltehetően neked is a luxus és a csillogás jut eszedbe a Kőgazdag Fiatalokról, nem pedig a jótékonykodás... Holott esetükben ez a két dolog kéz a kézben jár, ugyanis nem csak magukra költik a milliókat, de bizony adnak is belőle.

A Kőzgazdag Fiatalok nem csak szórják a pénzt... (Fotó: TV2)

Kezdjük a szőke cicababával, Aleksandrával. A fiatal lány rendszeresen adakozik, azonban jól meg kell gondolnia, hogy kinek. Komoly oka van rá!

Mindig, amikor sétálok az utcán és látok egy hajléktalant, adok neki pénzt, de sokszor szóltak már, hogy ne tegyem. Azt mondják, hogy ez egy maffia, és valójában elveszik tőlük, amit kapnak. Meg kell válogatnom, hogy kinek adok, mert valaki nem tarthatja meg...

– mondta Aleksandra, de Csabi is hasonlóan gondolkozik ebben a témában. Igaz, hozzátette azt is: nem szeret hencegni.

– Sűrűn szoktam olyat csinálni például, hogy az előttem lévő idős bácsi ételét kifizetem. Viszont úgy gondolom, hogy ilyenkor nem illik telefon a kézbe, csak azért, hogy azonnal megmutathassam, hogy na nézzétek, mit csinálok. Szerintem ez egy olyan dolog, amit Isten fog megfizetni – mondta büszkén a milliomos csemete.

Persze kíváncsiak voltunk arra is, hogy PSG Ogli is ezt az elvet osztja-e, mint a többiek. A kőgazdag fiatalban szerencsére most sem kellett csalódnunk, hiszen mint kiderült, a beteg gyerekek sorsát mindig is a szívén viselte.

– Akinek szüksége van rá, és nem a saját hülyeségéből kerül bajba, annak segítek szívesen bármikor. Egy daganatos kislánynak adományoztunk 800 ezer - egy millió forintot, már nem emlékszem pontosan a tényleges összegre – vallotta be kameránk előtt Ogli, de most beszéljenek helyettük a kőgazdagok!