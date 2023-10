Kőgazdag Fiatalok: dublőrt keres magának Csabi

"Érezd magad megtisztelve!" – áll az ember méretű megállító táblán a felirat, mely Herceg Csabit, a Kőgazdag Fiatalok egyik szereplőjét ábrázolja. A fotón Csabán egy aranykorona van, izmos kezében pezsgőt tart, és azt kéri, érezzük magunkat nagyon megtisztelve, hogy a kőgazdag fiatal jelenlétében lehetünk. Nos, rendben, igyekszünk, de addig is szemügyre vehetjük a TV2 legfrissebb sztárját, Csabit – aki egyébként saját bevallása szerint is képernyőre termett, és műsorvezetői babérokra pályázik – ahogyan a reality szereplő hirdetést ad fel a TikTok csatornáján. Nem is akármilyet!

A Kőgazdag Fiatalok Csabija szerint belőle kettőre van szükség. (Fotó: Máté Krisztián)

Három milliós fizetés

– Jó hírrel készültem számotokra. Egy alkalmazottat keresek magam helyett, ugyanis meguntam a ruhapróbálást, ezért egy alkalmazottat keresek magam mellé. Kritériumamim: elsősorban legyen olyan, mint én (bár tudom, ez lehetetlen). Csak nagyjábol az alapok: 43-as kar, természetesen csak hidegen. Az egyik karja legyen tetoválva, mert nem mindegy, hogy ruhapróbán, hogy áll a karomon a póló, legyen legalább 185 cm magas, 95 kg.

Az első feladat az lesz, hogy ki kell szőkítenie a haját, és be kell festenie fehérre. Havi fizetés: nem kevesebb, mint 3 millió forint, plusz csinálhatunk képet minden nap, és kiteheti Instára. Várom a jelentkezéseket!

– adta fel videós hirdetését a híresség. Az üzenetek csak úgy záporoznak Csabinak, szinte bárki nevezhet az állásra egy bemutatkozó videóval, aki megközelítőleg hasonlít a reality szereplőre. Kérdés, hogy vajon a fizetés elég lesz-e a hasonmásjelölteknek? Van, aki szerint nem.

"Csak 3 milla? annyiért tankolok" – röhögött a markában az egyik hozzászóló, de volt, aki komolyan elgondolkozott a dolgon.

"Amúgy is ki akartam próbálni új hajszínt" – lelkesedett másikuk. A letaglózó videó itt megtekinthető.