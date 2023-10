Hosszú idő után újra a férjével közösen látták Jakupcsek Gabriellát

Igaz a mondás, miszerint a bajban mutatkozik meg, hogy ki az igazi társ. A közös életünkben – ahogy a legtöbb házasságban – is voltak mélypontok, hazudik az, aki ezt nem vallja be. De szerencsére át tudtunk lendülni ezeken, és a kapcsolatunkat megerősítettük. Munkás dolog ez, tenni kell érte. Örülök, hogy ezt a csillagok is alátámasztják, és továbbra is számíthatunk egymásra.