Kórházba került Tóth Gabi – veszélyben a Sztárban Sztár leszek! vasárnapi élő adása!

Keddre hirdette meg Tóth Gabi a legújabb dalának premierjét, de nem hogy dalbemutató nem lesz, csütörtökön (a cikkünk születésekor) még az is kérdéses, hogy személyesen megjelenik-e az énekesnő vasárnap este a TV2 stúdiójában. Komoly baj van ugyanis. Gabi napok óta makacs mandulagyulladással küzd, ami mostanra tályogos sebbé változott. Az, hogy nem beszélhet, csak az egyik probléma, de az énekesnő most már kórházi kezelésre is szorul, ráadásul a TV2 szerkesztői fél napja nem is tudnak kapcsolatba lépni vele. Ebben a pillanatban nem tudni, hogy egyáltalán előkerül-e a Sztárban sztár leszek! vasárnapi adására.

Gabit egy makacs mandulagyulladás döntötte le a lábáról (Fotó: TV2)

A házipraktika nem segített

Gabi az "Átkozott nyár" című új szerzeményét szerette volna a hét elején megismertetni a közönséggel, amiről nem mellesleg azt mondta, hogy a dal végre magyarázatot ad a magánéleti krízise kapcsán felmerült kérdésekre... Úgy tudni, hogy az énekesnő nagyon izgult a bemutató miatt, talán jobban is, mint eddig valaha, hiszen élete egyik legfontosabb szerzeményéről van szó... A premier azonban elmaradt. Tóth Gabi a hírek szerint már a múlt vasárnapi Sztárban Sztár leszek! alatt is betegeskedett, már akkor fájt a mandulája, de úgy gondolta, hogy házi praktikákkal sikerült kordában tartania a gyulladást. Sajnos tévedett.

Gabi torka nagy terhelésnek van kitéve az élő adások alatt (Fotó: MG)

Eltűnt

Úgy tudni, hogy Tóth Gabi a vasárnapi élő adás után azonnal orvoshoz fordult, és meg is kezdődött a kezelése, de úgy fest valami nagyon nincs rendben. Gabi ugyanis az elmúlt fél napban úgy eltűnt, mint a kámfor, a TV2 szerkesztői semmilyen platformon nem tudnak kapcsolatba lépni vele. Mivel utoljára a kórházban beszéltek vele, elképzelhető, hogy most is orvosi kezelés alatt áll, de ez is csak feltételezés. A TV2 hivatalos nyilatkozata szerint jelenleg azt sem lehet tudni, hogy mi lesz a vasárnapi élő Sztárban Sztár leszek! adásával...

– Ahogy azt a nézők a múlt vasárnapi Sztárban Sztár leszek! adásban láthatták, Tóth Gabi súlyos mandulagyulladással küzd, ami azóta sajnos még rosszabb lett. Erről néhány napja posztolt is az Instagramján az énekesnő, hiszen legújabb dalának premiérjét is le kellett mondania. Gabi a vasárnapi adás után rögtön kórházba ment, hogy megvizsgálják és elkezdjék az orvosi kezelést, amelynek leszervezésében a TV2 is maximálisan Gabi mellett áll és segíti. A torkán lévő tályog azonnali orvosi beavatkozást igényelt, a kezelések folyamatban vannak, de Gabi azt ígérte, ő is mindent megtesz azért, hogy vasárnap ott ülhessen az élő adásban. A csatornától folyamatosan tartjuk vele a kapcsolatot, viszont mivel az elmúlt fél napban nem érték el az énekesnőt, bizonytalanná vált, hogy valóban ott tud-e lenni vasárnap. Az utolsó információk szerint nagy fájdalmai vannak – írta a TV2 sajatóosztálya a közleményt.