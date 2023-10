Tombol a szerelem: A gyerekekkel együtt romantikázott Fekete Dávid és kedvese – Fotó

Még csak egy hónapja vallotta be Fekete Dávid, hogy a nála 10 évvel fiatalabb Réka személyében ismét rátalált a szerelem, de azt már a kapcsolatuk kezdetén tudták, hogy ez közöttük bizony nem csak egy nyári kaland lesz.

–Friss kapcsolat a miénk, nagyon az elején vagyunk, de elindult valami egészen különleges közöttünk – vallott korábban a friss szerelemről Dávid.

Láthatóan a két fiatal között napról-napra nagyobb az összhang és lángol köztük a szerelem, hiszen az egykori megasztáros közösségi-oldalain is egyre több közös fotó tűnik fel. Így nem meglepő, hogy Fekete Dávid nem várt sokat azzal, hogy iker fiainak is bemutassa kedvesét. Az énekes elmondása szerint nagyon hamar befogadták Rékát, ami talán annak is köszönhető, hogy kisgyermekgondozóként dolgozik. Ez egyébként döntő fontosságú, ugyanis Dávid csak olyan lányt akart maga mellé, aki jól bánik és jól kijön a gyerekeivel. Ellenkező esetben hiába lenne meg a kémia és a megértés, soha nem lehetnének felhőtlenül boldogok. Szerencsére esetükben erről szó sincs!

Olyannyira jól alakul a kapcsolatuk, hogy nemrég egy egész hétvégét együtt töltöttek. A győri állatkertbe látogattak el együtt. A közös program alatt pedig több fotót is készítettek – a követők nagy örömére.

Nagyon aranyosak vagytok, Dávid! Látszik az arcodon, nagyon boldog vagy! Kérlek, vigyázz magadra, a fiúkra és a párodra!”

– írta egy kommentelő Dávid képei alá.