Fekete Dávid új párjáról mesélt: "Rékával szerelem volt első látásra"

Fekete Dávid elmondhatja magáról, hogy az elmúlt negyedév bizony az ő időszaka volt, hiszen amellett, hogy augusztusban már koncertet adhatott Győrben, a minap az is kiderült, hogy ismét rátalált a szerelem. Az egykori megasztáros elárulta, hogy szívét egy 10 évvel fiatalabb hölgy, Réka rabolta el.

Az új kedvesnek az énekes fiait is el kell fogadnia (Fotó: Bors, Bánkúti Sándor)

„Fontos, hogy elfogadja a fiúkat”

Dávidnak a gyermekeire is gondolnia kell a párválasztás során, így fontos kikötése volt, hogy a kedvese szeresse a gyerekeket, mivel nemcsak őt, de ikerfiait is el kell fogadnia. Az énekes korábban elmondta a Borsnak, hogy bízik abban, hogy a szerelmi életében új fejezet kezdődik, és azt is körülírta, hogy milyen hölgyre vágyik igazán.

– Bár klisésen hangzik, de hölgyek terén nem feltétlenül a külső a legfontosabb. Sokkal jobban számítanak a belső értékek. Fontos, hogy milyen hozzáállása van az élethez, melyek a prioritásai. Nyilván felelősséggel tartozom a két pici gyermekem iránt, így az is fontos, hogy elfogadja a fiúkat és tudjon azonosulni velünk. Persze a szeretetet nem lehet ráerőltetni senkire, de ez határozottan egy jó pont – mesélte korábban Dávid.

Munkába is szívesebben megy az ember, ha szerelmes (Fotó: Bors, Bánkúti Sándor)

„Elindult valami egészen különleges!”

Az egykori megasztáros elmondta, hogy Réka kisgyermekekkel foglalkozik, így nagyon hamar megismerte az ikerfiait, akik szinte az első pillanatban megkedvelték. Fekete Dávid azt is elárulta, hogyan érzi magát a kedvesével, akivel szinte szerelem volt első látásra. Azonban felmerülnek nehézségek is, hiszen szerelme civil, így őt meghökkenti a média érdeklődése a kapcsolatuk iránt.

Én nagyon nyitott és közvetlen személyiségű ember vagyok, akit annyira nem zavar a média sem. A párom e tekintetben viszont kicsit visszahúzódóbb és én ezt tiszteletben tartom, ezért igyekszem óvni őt és mindazt, ami kettőnk között van. Természetesen annyit azért elmondok, hogy friss kapcsolat a miénk, nagyon az elején vagyunk, de elindult valami egészen különleges. A későbbiek folyamán, ha eljön az ideje és ha úgy alakul, elképzelhető, hogy többet is megosztunk

– mondta a Borsnak Dávid.

Korábban megégette már magát

Fekete Dávid korábban már volt házas. S bár elváltak, de volt feleségével, Reginával nagyon jó viszonyt ápolnak, hiszen mindketten fiaik érdekeit tartják szem előtt, mindkettőjük számára fontos, hogy szerves részei legyenek gyermekeik életének.

– Úgy gondolom és úgy érzem, hogy ebben nagyon jól együtt tudunk működni. Ma is pont kértem, hogy még egy napot hadd húzzak rá, mert annyira jó érzés, amikor velük vagyok. Reggelente átjönnek és odakucorodnak mellém. Úgy ébredek, hogy a fiaim ott vannak mellettem az ágyban, leírhatatlanok ezek a pillanatok – mesélte Dávid, akinek láthatóan a fiai a mindenei.