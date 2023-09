Fordult a kocka: egyetlen lépése miatt megbocsájtottak Fekete Dávidnak

A múlt pénteken kikerült, legújabb Frizbi Hajdú Péterrel-részben a műsorvezető Dávid lelkének legmélyebb bugyraiba ásott le. Mi több, Dávid végre azt érezhette, hogy eljött a pillanat, amikor talán ő is elmesélheti az igazát. Azt, ahogyan ő látta a dolgokat. Az énekes most a Borsnak is örömmel számolt be arról, hogy végre őt is meghallgatták és talán így jobban megérik az emberek, hogyan került a rácsok mögé.

Tiszta lappal indulhat Dávid, kiöntötte a lelkét Hajdúnak Fotó: YouTube

Fekete Dávid egy éve vár, hogy beszélhessen

2021 májusában azért vették Dávidot őrizetbe, mert a megalapozott gyanú szerint 2018 nyarától nagyértékű gépkocsik adásvétele kapcsán követett el csalásokat és sikkasztott is. A kár óriási, több száz millió forintra rúg – Dávid most szabadlábon védekezhet, igaz, Győr városát csak indokolt esetben hagyhatja el.

– Felszabadultan érzem magam, örülök, hogy végre elmondhattam őszintén azt, ami történt. Az interjúnak nagyon hangos, és számomra is nagyon pozitív fogadtatása volt, még a Péter is felhívott, hogy láttam-e, milyen a fogadtatása a beszélgetésnek? – kezdte vidáman Fekete Dávid, aki az elmúlt bő egy évét úgy töltötte, hogy várt a a megfelelő alkalomra, hogy végre szabadon beszélhessen.

14 hónapja várok, hogy elmondjam az igazam, amit nem akartam, hogy magyarázkodásnak tűnjön, és a legtöbb hallgatónak, olvasónak, hála Istennek, nem is tűnt annak!

– tette hozzá Dávid, aki rengeteget változott az elmúlt időszak terhei alatt.

Nem ítélkezik, mások felett nem hajlandó pálcát törni még a történtek után sem Fekete Dávid Fotó: Sandor Bankuti

Nem kezdett sárdobálásba

Nem szerettem volna sárdoblásba kezdeni, így nem hangzott el egyetlen név sem az interjúban. Nem kenyerem, hogy pálcát törjek valaki felett, csupán kibeszéltük a történteket.

Amit megfogadtam az történek után, hogy soha semmi direkt, tervezett megnyilvánulásom nem lesz a külvilág felé a lájkok, a számok érdekében. Ezek hamis dolgok, és én nem így működöm, nem tudok ennyire számító lenni. Az, hogy édesapa vagyok, és szeretem megmutatni a büszkeségeim időnként, sem ezért van, egészen egyszerűen imádom őket, és megosztom az örömöm az emberekkel – tette hozzá a 2008-as Megasztár második helyezettje, aki 15 évvel a zenei csúcs elérése után szeretné a botrányokkal, tárgyalássorozattal, meghurcolással tűzdelt éveit maga mögött hagyni, és családjáért és önmagáért is tiszta lappal indulni.

Több ezer támogató levelet kap

A korábban, az ország kedvenceként számon tartott előadó, a botrányok, az ellene folyó eljárás miatt nem csupán a fiatalsága legszebb éveit, de zömmel a rajongóit is elvesztette egy idő után. Legalábbis minden oka meg volt rá, hogy így gondolja. Megjelentek a kétkedők, a "foteligazság" bajnokai, akik nem vesztegették az idejüket a híreket kommentálni, többnyire elmarasztaló stílusban. Azonban egy éve már, hogy Dávid szabadabban mozoghat, nyilván bizonyos keretek között. Posztolhat az internetre , játszhat szabadon imádott gyermekeivel, és úgy tűnik, az idő Dávidnak dolgozik. Sőt, a Hajdú féle interjú után nagyon úgy tűnik, Dávid maga mellé állította az egész országot.

Rengeteg pozitív, bíztató hozzászólást kaptam, de több ezret! Nagyon jól esett, hiszen nagyon nehéz időszakon vagyok túl, és minden kapaszkodónak nagyon örülök, és hálás vagyok minden támogatómnak!

– mondta lapunknak őszintén Fekete Dávid.

"Köszönjük, hogy megosztottad ezt velünk. Őszintén elmondtad és én hiszek neked és benned!!! Remélem, hogy felmentenek és tisztázódik minden!!"

"Csodálatos EMBER vagy Dávid! Kívánom, hogy sikerüljön a további Életed úgy ahogy szeretnéd, ahogy megérdemled"

"Szerintem te nem vagy egy rossz srác, csatlakozom ahhoz hogy megtévedtél és akármilyen furcsa érettebb és bölcsebb is lettél az elmúlt időben."

"Csak győzzön az igazság és kapja vissza a jó hírét, nyugalmát, boldogságát!" – támogatják egymás után a rajongók Fekete Dávidot, aki a poklok poklát megjárta, most viszont végre a színpadra is visszatérhetett, és sikeres koncertet adott nemrégiben Győr városa egyik legnagyobb koncerthelyszínén. Új dallal is jelentkezett, melynek a címe is igencsak beszédesre sikerült: Indulj el az úton, ahogyan Dávid is úgy érezheti, hogy jó úton halad, hogy kiérjen az alagútból, aminek a végén talán már a fényt is látni...