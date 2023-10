Felbontotta az eljegyzést? Eltűnt a rejtélyes gyűrű Demcsák Zsuzsa ujjáról

Demcsák Zsuzsa alaposan felkavarta az állóvizet, miután pár napja egy eljegyzési gyűrűt villantott meg az ujján. A műsorvezető ráadásul nem aprózta el a bejelentést, ugyanis még azt is odaírta ahhoz a bizonyos fotóhoz, hogy: "És igent mondtam!" Természetesen a gratulációk azonnal elkezdtek özönleni, még úgy is, hogy valójában senki sem tudta pontosan, ki is lehetett az, aki meghódította Zsuzsa szívét.

Fotó: Markovics Gabor

Demcsák Zsuzsa ujjáról eltűnt a gyűrű

Megtalálta az igazit?

A műsorvezető első házassága nem ért túl szép véget, ám nem sokkal később, az Ázsia Expressz forgatásán megismerkedett egy indiai fiatalemberrel, Krishannal, akivel szinte azonnal összekötötte az életét. Sajnos azonban ez a szerelem is válással végződött. Azóta nem sokat lehetett tudni arról, van-e valaki Zsuzsa életében. Nyáron még arról beszélt: nyitott lenne egy új kapcsolatra, de nehéz olyan férfit találnia, aki megfelelő háttérrel, élettel, stílussal, intelligenciával rendelkezik. Most mégis megtalálta?

Erre a kérdésre nem tudjuk a biztos választ, arra viszont igen, hogy akár egy tréfáról is lehet szó. És hogy miért? Nos, azért, mert Demcsák Zsuzsa az egyik gyűrűs fotójához utólag odabiggyesztett egy #reklám feliratot, azaz alighanem valamilyen ékszeres reklámszerződésre mondott igent. Ezt támaszthatja alá az is, hogy már a drágakő sem csillog az ujján...

Hova lett a gyűrű?

A közösségi-oldalain közzétett fotók alapján Zsuzsa a jól megérdemelt pihenését tölti Spanyolországban, azonban az eljegyzési gyűrűje nélkül. Bizony, a csinos kis ékszerrel már nem büszkélkedik a műsorvezető, ami két dolgot jelenthet. Vagy olyan gyorsan vége lett ennek az eljegyzésnek, mint amilyen gyorsan jött, vagy pedig soha nem volt szó itt semmiféle frigyről.

A kérdés viszont jogosan merülhet fel: mégis kivel tölti az idejét Spanyolországban Zsuzsa?

"Erről most lemaradtam"

Úgy tűnik, hogy még a Zsuzsához közel álló barátok, kollégák sem tudnak arról, mi történik a háttérben. Gáspár Zsolti például azt sem sejtette, hogy a műsorvezető szíve foglalt, arról meg pláne lemaradt, hogy gyűrű is került az ujjára. Mindenesetre, amennyiben tényleg eljegyzésről van szó, gratulál kolléganőjének, bár intő jel, hogy már nem hordja az ékszert Zsuzsa.

Hú, én erről most lemaradtam! A kis feleségemmel Törökországban pihentünk pár hetet, és megmondom őszintén, hogy nem figyeltem a híreket. De én csak gratulálni tudok neki, ha tényleg megtalálta az emberét. Fel is fogom hívni, hogy meséljen el mindent, mert ezt nagy titokban rendezte!

– mondta a Borsnak a Farm VIP gazdája.

Feltehetően tehát Zsuzsán kívül senki sem tudja, mi az igazság, de talán, hamarosan fény derülhet a részletekre...