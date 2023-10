Érzelmes vallomás: így viselte vőlegénye hűtlenségét Béres Anett - Videó

A Mokka vendége volt nemrégiben Béres Anett: az egykori villalakó és fotómodell már szakított párjával, amikor rájött, hogy kapcsolatuk alatt a férfi több nővel is viszonyt folytatott, amire a közelmúltban egy Reddit poszt is segített rávilágítani. A műsorban most beszámolt arról, hogy viselte ezt lelkileg, és milyen tanulságot vont le a történtekből.

Béres Anett. Fotó: Mokka TV2

Anett szerint ez egy érdekes történet, mivel már nem volt érintett lelkileg, amikor kiderült a férfi sötét múltja: elmondása szerint, ha akkor jut a tudomására, amikor épp kórházban volt egy csaknem végzetes balesetet követően, akkor a traumatológiáról mehetett volna egyenest a pszichiátriára. A kapcsolatukra visszatekintve azt mondta, semmilyen jelre nem figyelt fel, csak utólag nyert minden egészen más értelmet: miért volt időként lenémítva a férfi telefonja, miért nem akarta hét év után sem feleségül venni, miért éltek külön végig a kapcsolatuk során... Így amikor megtudta, hogy egykori vőlegénye párhuzamosan több barátnőt is tartott, az egyfelől megerősítette abban, hogy jó döntés volt lezárni a kapcsolatukat, másfelől minden korábbi kérdésére ezzel választ kapott.

Tanulságképpen Anett azt vonta le, amit a bölcs, régi közmondás is állít: kutyából nem lesz szalonna. A férfi őszintén megosztotta vele, hogy azelőtt egyik párjához sem tudott hűséges maradni (volt olyan barátnője, akit több száz másik lánnyal megcsalt), és egyre csak azt bizonygatta, Anett az első és az egyetlen, akihez nem lett hűtlen.

Ha most valaki szingli és ismerkedik valakivel, és az azt mondja: igen, ő megcsalta a volt párját, akkor őt is meg fogja, és a következőt is meg fogja

- üzente jó tanács gyanánt nőtársainak Anett.