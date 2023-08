Itt a bizonyíték! Béres Anett vőlegénye több nőnél is bepróbálkozott

Béres Anett a minap árulta el a Borsnak, hogy ex-vőlegényével való kapcsolata vezetett oda, hogy egy évvel ezelőtt az ayahiasca-szeánszt választotta a lelkében dúló harcok megoldására. Az egykori villalakó ugyanis mindennél jobban vágyott arra, hogy hét év után ne csak jegyes, hanem az őt folyamatosan hitegető férfinak a felesége legyen és gyermeket vállaljanak.

Béres Anettet kísérti az ex vőlegénye múltja - Fotó: Béres Anett

Vissza köszön a férfi sötét múltja

Anett bevallotta, hogy a súlyos baleset kellett ahhoz, hogy felismerje nincs már mire várnia, sőt már nagyon régen el kellett volna köszönjön a férfitól, aki csak kihasználta őt és visszaélt a szerelmével. Nos, elég különös egybeesés, de a korábbi Bors cikkének megjelenésével szimultán egy igencsak különös pletyka ütötte fel a fejét Redditen. Ugyan a poszt és a hozzá tartozó kommenteket már törölték, de lapunk munkatársa mentette ezeket, így ha megmutatni nem is tudjuk, de leírhatjuk, mi is terjeng a sötét múltú férfiról, akiben Béres Anett hosszú ideig a feltétel nélküli bizalmat látta.

"Lelkileg tönkretett..."

– Egyik barátnőm meséli, hogy randizgat egy idősebb csávóval, aki nagyon rá van állva és bevallotta neki, hogy ő amúgy az Anett vőlegénye, de nyitott kapcsolatban élnek és ez így jó nekik. Szerintem hazudik és több csajt hülyít egyszerre – olvasható a bejegyzésben melyhez egy korábban már sajtóban is megjelent fotót csatolt a szerzője, melyen Anett és az említett férfi látható. A poszt hamar sok reakciót váltott ki az emberekből és rengetegen kezdtek el kommentelni alatta. Akadt köztük egy nő, aki egészen döbbenetes dolgot állít Béres Anett titokzatos vőlegényéről.

Engem ez az ember két éve tett lelkileg tönkre.

– Hitegetett folyamatosan, hogy csak én leszek, de egy nevetséges versengésnek lettem az áldozata. –

– Az ágyban kiemelkedő volt és ezzel tudott hülyíteni. De a farkán kívül minden mása alkalmatlan egy kapcsolatra – írta a nő, aki felismerte a férfit a képről.

Többen is vádolják Béres Anett volt vőlegényét a neten - Fotó: Archív / hot! magazin

"Ott alszik a barátnőm háza előtt..."

Egy másik felhasználó is vészkiáltó hozzászólást fogalmazott meg, miután rájött, hogy egy közeli ismerősének is ugyanez a férfi udvarol, méghozzá félelmetes módon. – Lehet róla tudni bármit? Egy barátnőmnek udvarol és nagyon nincsenek jó érzéseim vele kapcsolatban. Annyit tudok, hogy a Való Világos Béres Anett szerelme volt és, hogy nagyon vastag a csávó. A barátnőm is ismert, éppen ezért félek, hogy csak valami szerencsevadász. Ott alszik a barátnőm háza előtt a kocsijában és az egy hónap alatt, minden nap megajándékozta valamivel...– olvasható a hozzászólásban.

A Ripost megkereste Béres Anettet, aki állítása szerint nem látta az említett posztokat, de őszintén egyenesen megmondta, hogy mit gondol az ex-vőlegényét érintő vádakról.

Kicsit sem vagyok meglepve, viszont csak egyetlen dolgot szeretnék, mégpedig kimaradni a magánéletéből és úgy általában mindenből, amihez köze van!

– fűzte hozzá Anett