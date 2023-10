Erre nem voltál felkészülve! Teszteltük Bódi Margót, mennyire ismeri a férjét

Az talán senkinek sem újdonság, hogy Bódi Margó igazi konyhatündér, de vajon mi a helyzet a férjével, Gusztival? Vajon a ház asszonya mellett van lehetősége a tűzhely közelébe benni a Bódi család fejének, vagy tiltott pálya neki a konyha?! Ez, és még pár érdekesség is kiderül a Celebteszt legújabb részéből!

Fotó: Markovics Gábor

Bódi Margót és Gusztit komoly teszt alá vetettük

Mennyire ismeri Margó a férjét?

Bódi Gusztiék közel 50 éve boldogítják egymást, s ez valóban szó szerint értendő! A házaspár rajongásig imádja a másikat, ami a mai világban kifejezetten inspiráló lehet a fiatalok számára, hiszen a sztárpárok szinte egyik hónapról a másikra hagyják ott egymást. Margóék viszont kitartanak, bármi is történjék!

– 40-50 éves házasságok vannak a családban, úgy a Bódiéknál, mint az én családomban. Ott le van írva, hogy mi egy nőnek a dolga és mi egy férfinak a dolga. Guszti nem szeretné, hogy vágjak fát, viszont én nem szeretném, hogy ő beálljon a mosogató elé. A nőknek sokkal több feladat jutott, mint a férfiaknak. Mi ezek szerint a törvények szerint élünk, ezért nincsen vita, hogy neked kellett volna megcsinálni vagy nekem – mesélt a házasságáról Margó korábban, aki egy konkrét példát is megemlített.

Ha azt mondja Guszti, hogy enne valamit, akkor nem azt mondom, amit normál esetben szoktak a nők, hogy: figyelj, melegítsd magadnak, én is ugyanott voltam, fáradt vagyok. Nem, amíg ezt elmondom, annyi idő alatt megmelegítem a kaját. Kirakom neki, amíg ő megeszi, leszedem a sminket, a fellépő ruhát, lezuhanyozunk és boldogan lefekszünk összeölelkezve, és nem veszekedett senki

– árulta el Margó, mi pedig kíváncsiak voltunk, hogy ez a harmónia az élet minden területén megvan-e köztük. Éppen ezért olyan kérdéseket tettünk fel, amelyek nem minden nap hangoznak el a Bódi családban.

A Celebteszt ismerős lehet sok olvasónknak, s most végre Bódiék is sorra kerültek. Azt már most elárulhatjuk, hogy a teszten nem pont úgy teljesítettek, ahogy arra számítottunk... Sikerült ugyanis megizzasztani őket! Főleg azzal a kérdéssel, hogy melyik az az étel, amit a Bódi család feje kifejezetten gyűlöl?

Margó szerint ez a sóska, míg Guszti egy teljesen más választ adott erre a kérdésre.

A sólettek, meg az ilyenek nagyon nem jönnek be. De a kagyló sem. Ott tartottam, hogy majdnem lenyelem, de nem bírtam... Cigánygyerek az ilyet nem bírja lenyelni!

– mondta Guszti.