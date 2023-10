Epres Panni csak úgy ragyogott az őszi szettjében

Nemrég számolt be arról, hogy Epres Panni egy különleges divateseményen járt Párizsban. Az eseményen pedig nem is akárkivel, hanem Penélope Cruzzal találkozott, akivel egy közös fotót is készített.

Epres Panni

Közösségi oldalán máris újabb képeket tett közzé, amiből kiderült, hogy a Francia főváros után, most Milánóba látogatott el. Jól lehet Olaszorzságban még napos idő van, de a gyönyörű modell egy csodálatos őszi szettet választott magának a városnézéshez, amiben csak úgy ragyog.

Ingruhát és majdnem ugyanolyan hosszú bézs pulóverruhát húzott, az elegáns szettet pedig egy dögös fekete bőrcsizmával egészítette ki. A képek alapján úgy tűnik, hogy az egyszerű, mégis nőies outfitet nagyon kényelmes viselni, legalábbis Epres Panni elképesztő könnyedséggel és természetességgel mozog benne.

A fotókat Epres Panni Instagram-oldalán lehet megnézni – szúrta ki a Marie Claire.

„Annyira csodálatos,gyönyörű nő vagy!”

- dicsérte Fannit az egyik rajongója.

„Nagyon szeretem a képeid, különleges szemszögből mutatod meg a világod ”

- méltatta egy másik kommentelő.