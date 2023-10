Elragadtatva figyeli Krausz Gábor táncpróbáját a kislánya - Fotó

Tóth Gabitól való válása óta sokszor téma volt már a közösségi médiában, hogy vajon Tóth Vera hogyan áll most ex-sógorához. Többször lehetett látni olyan apró visszajelzéseket, akár like, akár komment formájában, amik arra utaltak, hogy nincsen semmi baj köztük. Most ezt Instagram-sztori formájában is megerősítette. Megható módon mutatta meg ugyanis, hogy Hannaróza milyen büszkén és okosan nézi végig apukája táncpróbáját.

Hannaróza meglátogatta édesapját. Fotó: Instagram/@gabor.krausz

A büszke apuka természetesen megosztotta az énekesnő sztoriját, amiben látható, ahogy Hannaróza milyen édesen figyeli egy helyben állva a történéseket. Vera ehhez csak azt írta:

Fegyelmezetten figyeli apuci próbáját.

Úgy néz ki tehát, hogy Vera és Gábor között nincsen semmi gond. Az pedig, hogy Hannaróza megjelenése a próbán szerencsét hoz-e majd apukájának, az a szombat esti Dancing with the Starsban kiderül, ahol Gábor majd Mikes Anna oldalán immáron harmadszor lép táncparkettre a nagyérdemű elé.

Eddig a séfnek jól ment a műsorban való szereplés, egyszer sem volt a kieső hely közelében, mivel a zsűrit és a közönséget is mindig levették a lábukról. Azok után pedig, hogy egy ilyen cukiság támogatta őt új tánca során, szinte lehetetlen, hogy ne nyújtsanak majd ismét profi teljesítményt.