Drámai percek a stúdióban: Ők a Dancing with the Stars első kiesői

Berobbant a Dancing with the Stars negyedik évada a televíziók képernyőjén.

Tíz páros küzdött azért szombat este, hogy tovább jusson a Dancing with the Stars műsorát. Krausz Gábor, Hunyadi Donatella, T. Danny, Király Linda, Szabó András Csuti, Simon Kornél, Van den Bosch Sydney, Radics Gigi, Marics Peti és Eszenyi Enikő párjaikkal együtt mindent megtettek, hogy lenyűgözzék a zsűrit és a közönséget is.

A zsűri szavazatai alapján Radics Gigiék voltak a legjobbak, lehengerlő volt, amit parkettre vittek. A nézők úgy döntöttek, hogy Eszenyi Enikő és Donatella. valamint Simon Kornél kerüljön a veszélyzónába. A zsűri megmentett egy párost, így Donatelláék is ott lehetnek a következő héten. Végül Zsuzsannának és Kornélnak kell távoznia a műsorból.