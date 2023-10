Nagyon aggódnak Marics Petiért a barátai: „Az a brazil boka…”

Szombat este elindult a Dancing with the Stars negyedik évada. Az idei szériában Marics Peti is táncparkettre lép, partnere pedig Stana Alexandra lesz.

Marics Peti / Fotó: Nagy Zoltan / hot! magazin

Azonban akad egy hátráltató tényezője a magyar énekes teljesítményének. Ugyanis, mint ismert Marics Peti és Valkusz Milán, azaz a ValMar június közepén a Budapest Parkban koncertezett, azonban rajongók nagy bánatára a rendezvényt hamar félbe kellett szakítani, ugyanis Marics Peti a színpadon ugrálva hatalmasat zakózott. Később kiderült, hogy a lába eltörött.

Marics Peti még színpadra sem léphetett, hogy bizonyítsa, nem tartja vissza a korábbi sérülése. Barátai már az aggodalmukat fejezték ki Stohl Andrásnak. Milán egyértelműen Petinek szúrkol a stúdióban, ahogyan Pető Brúnó is.

- Ki is mondtad a kulcsszót, egyértelműen a Petinek szurkolok. Szurkolók a Peti sikeréért, szeretném, hogy a többieknek is jól menjen, csak a Petiért kicsit aggódom, mert az a brazil boka, amivel megáldotta őt az Isten, amivel finom bokacseleket tud a focipályán az néha kicsit visszaüt, egy bokaficammal vagy bokatöréssel. Reméljük most semmi ilyesmi nem lesz - jelentette ki ki Pető Brúnó.