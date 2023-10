Hunyadi Donatella kijelentette, nem akar Kiszel lánya lenni - Videó

Hunyadi Donatella kendőzetlen őszinteséggel vallott arról, hogy milyen célokkal érkezett a Dancing with the Stars műsorába.

- Nagyon sokáig azt szerettem volna, hogy ne ismerjenek engem az emberek. Nem szerettem volna megmutatni a dolgaimat, az érzéseimet. Tehát csak egy felszínt láthattak eddig mindig belőlem. Szerintem most váltam annyira erőssé, hogy belevágják egy ilyen jellegű dologba. Mély víz lesz az érzelmek felszínre hozása. Szeretném, hogy olyan dolgot letegyek az asztalra, hogy az emberek már ne csak úgy hívhassanak, hogy Kiszel Tünde lánya, hanem Donatella – árulta el a csinos modell a Dancing with the Stars kameráinak.

A produkcióját természetesen Kiszel Tünde a stúdióban izgulta végig. Persze szigorúan csak Donatella engedélyével, aki nagyon hálás azért, hogy anyukája mindenben támogatja.