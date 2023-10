Hoppá! Bugyit villantott Sydney van den Bosch - Videó

Mint arról a Bors beszámolt, a TV2 sztárjának élete keserédes volt az elmúlt hetekben. Bár régóta dédelgetett álmát a vitorláshajó jogosítványát megszerezte, közben a férjével a focista Egerszegi Tamással bejelentették válásukat.

Egy biztos a Szerencsekerék lánya ennek ellenére is bomba formában van, amit be is bizonyított a Dancing with the Stars színpadán. Egy varázslatos quicksteppel lépett színpadra Van den Bosch Sydney és Ádám Csaba az első élő adásban. A produkció elején pedig egy emelésnek köszönhetően be lehetett pillantani Sydney habos-babos szoknyája alá, ahonnan kivillant a bugyija is.

Sydney egyébként a Dancing with the Stars műsorában vallott a válásáról, és hogy milyen következményekkel járt az a számára. Mint kihangsúlyozta, nehéz újra bíznia, de Csabának köszönhetően újra úgy érzi, hogy lehet hinni és bízni a férfiakban.