Dancing with the Stars: Krausz Gábor rejtélyes üzenetet csempészett a táncába – Videó

Október 14-én, szombat este robbantotta be a jó hangulatot 4. évadának első adása a TV2 csatornáján a Dancing with the Stars.

Nagyon izgultak a táncosok

Az évad több szempontból is különleges, ugyanis Bereczki Zoltán kiesése után, három zsűritag marad: Ördög Nóra, Juronics Tamás és Szente Vajk. Ennek fényében a maximális pontszám is harmincra csökkent. Emiatt Ördög Nóra már az elején leszögezte, hogy finomabban fog bánni a pontokkal és a maximális tízet és a kilencet hanyagolni fogja a kezdetekben.

A Dancing with the Stars vadonatúj évadát Krausz Gábor és Mikes Anna nyitotta meg egy energikus showtánccal. Ördög Nóra ki is szúrt egy érdekességet, mégpedig néptánc elemet, amivel valószínűleg egy kis fricska volt a táncosok részéről. Mivel nem volt benne biztos, hogy ez szándékos lépés lett volna a sztárséftől és táncpartnerétől, ezért rá is kérdezett a néptáncos mozdulatra. Íme Krausz Gábor és Mikes Anna egyértelmű válasza a rejtélye üzenet kapcsán: