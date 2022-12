Korszakváltás Kordáéknál: ezentúl nem állnak ketten a színpadon

Olyan népszerűségre tettek szert az elmúlt két évben Korda Györgyék, hogy hiába a fél évszázados tapasztalat, szintet kell lépniük. A házaspár ezután már nem áll kettesben a színpadon. Ez azonban nem valaminek a vége, hanem maga a kezdet.

Korda György és Balázs Klári jövőre szintet lép, csak nagykoncerteken adnak Fotó: Szabolcs László / Bors

Jártunk már több Korda-Balázs koncerten és viszonylag jól ismerjük a sztárpár műsorát, péntek este azonban megleptek minket is, egy szokatlan formáció jelent meg a kezdéskor a színpadon. Gyuri és Klári mögött négy táncos mozogta be a teret és két vokálos hölgy is helyet kapott. A háttérben kivetítőn a két énekesről készült archív felvételek látszódtak, olyan volt az egész, mint egy korabeli videó diszkó.

Elképesztő népszerűségnek örvendenek Fotó: Szabolcs László / Bors

Ez a koncert egy bemutató volt, egy kis ízelítő abból, hogy milyen évünk lesz 2023-ban. Jövőre plusz kilenc fő áll majd mögöttünk, ha Isten megsegít minket, akkor csak nagy volumenű koncertjeink lesznek

- nyilatkozta a Borsnak Korda György. A házaspárral készült hosszabb interjúnkat, melyben elmondják, hogy mik a terveik, miért kellett menedzsert fogadniuk és hogy áll a költözésük, a holnapi Borsban olvashatják el.