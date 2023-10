Arnold Schwarzenegger Papp Lászlóról beszélt, hihetetlen dolgot árult el a legendás ökölvívóval kapcsolatban

Arnold Schwarzenegger a világ egyik legnagyobb sztárja, aki testépítőként és színészként is elképesztő sikereket ért el, ráadásul úgy, hogy annak idején Hollywoodban szinte senki sem hitt benne. Arnie az utóbbi évtizedekben rengeteget tett azért, hogy mindenki megismerje a nevét és az arcát, most pedig olyasmi derült ki róla, ami meg fogja melengetni a magyarok szívét.

Arnold Schwarzenegger / Fotó: Northfoto

Arnold Schwarzenegger nemrég írt egy könyvet, amiben pontokba szedi, hogyan lehet hasznosabb az ember, illetve hogyan érhetjük el az álmainkat. Ő már fiatalon megtalálta az útját, mikor testépítésbe kezdett, de az édesapja úgy gondolta, hogy nem jó, ha csak a tükör előtt bámulja magát, és súlyzózik – ekkor merült fel a legendás magyar ökölvívó neve.

Magyar legenda inspirálta Arnold Schwarzeneggert

Arnold Schwarzenegger édesapja azt mondta neki, hogy hasznosabban is építhetné a testét, például átmehetne a környékükön élő idős hölgyhöz, hogy szenet lapátoljon, vagy fát is vághatna, mint a híres európai bajnok, Papp László. Innentől kezdve Arnie szeme előtt a világklasszis ökölvívónk lebegett, hiszen őt hozta fel példának az apja.

Mivel Arnold Schwarzenegger fiatalon alapozta meg magának a hírnevet, így talán kijelenthetjük, hogy ezek alapján Papp László nélkül nem is sikerült volna neki az, hogy megvalósítsa az álmait – a világsztár pedig sosem fogja elfelejteni a nevét, azért beszélt róla még most, 76 évesen is egy műsorban, mikor a könyvét népszerűsítette.