Aggódnak a rajongók Marics Petiért: „Remélem, a bokád azért megmarad!”

Kedd este bemutatták a TV2 táncos showműsorának, a Dancing with the Stars legújabb évadának versenyzőit. A negyedik szériában Marics Peti is táncparkettre lép, partnere pedig Stana Alexandra lesz.

Marics Peti Stana Alexandrával fog táncolni a Dancing with the Stars legújabb évadában Fotó: Tv2

A rajongók kitörő lelkesedéssel fogadták a bejelentést, miszerint a népszerű énekes is szerepelni fog a műsorban. Azonban egy dolog aggodalommal töltötte el őket, ennek pedig hangot is adtak kommentben. Mint ismert, Marics Peti és Valkusz Milán, azaz a ValMar június közepén a Budapest Parkban koncertezett, azonban rajongók nagy bánatára a rendezvényt hamar félbe kellett szakítani, ugyanis Marics Peti a színpadon ugrálva hatalmasat zakózott. Később kiderült, hogy a lába eltörött. Így érthető, hogy a követői féltik őt ettől a műsortól.

Bokádra vigyázz, köszi

– írta az egyik rajongó.

Remélem, a bokád azért megmarad adás végére

– fogalmazott egy másik hozzászóló.

Hajrá skacok! Bokára vigyázni Peti! Szurkolok!

– jegyezte meg egy harmadik kommentelő.

Íme az idei évad versenyzői: