Trap kapitány, a Sztárban Sztár kiesője elmondta véleményét Valkusz Milánról

A Bors Kiestél! címmel futó videórovatának vendége hétfő reggel Molnár Tibor, Trap kapitány volt, aki két zseniális utánzás után vasárnap este távozott a TV2 szuperprodukciójából. A Sztárban Sztár kilencedik évadának egyik legnagyobb felfedezettje cseppet sem bánkódik, érezte már adás előtt, hogy neki kell majd távoznia.

Trap kapitány és Valkusz Milán álltak a veszélyzónában Fotó: Mate Krisztian / Bors

„Hatalmas kihívás volt”

Trap kapitány minden adás végén a kiesőzónában állt, többször a zsűri mentette meg. Most vasárnap is a nézők döntöttek, hogy a veszélyben lévő két versenyző, Valkusz Milán, vagy Trap kapitány essen ki, utóbbira szavaztak kevesebben. A továbbjutó Milán összeomlott, szerette volna átadni a helyét a kiesőnek.

– Nagyon jól vagyok, sokkal jobban bírom ezt a korán kelést, mint hittem – mondta a Borsnak Trap kapitány. – Nagyon szépen csiripelnek a madarak, nincs annyira hideg, mint hittem. Minden csodálatos. Hatalmas kihívás volt a műsor! Ami a legnehezebb volt, hogy nem mindig tudtam előre az időbeosztást, pedig én szeretem előre beosztani a heteimet, a határidőnaplóm még azt is megmondja, mikor menjek vécére, de most komolyan mondom. Aztán pont kezdtem megszokni, de hát most már mire megszokom, vége lett a műsornak. De számítottam erre! Milán nagyon rendes volt, előtte beszélgettünk. Nem is nagyon akarom elmondani, hogy miket mondott, mert úgy érzem, hogy azokat most így nehezen mondta! Sokat kaptam egyébként a műsortól, szerettem, barátságok kötődtek. Nem mondok neveket, mert nem akarok senkit megbántani.

„Gyerekkoromtól történtek velem nehézségek”

Trap kapitány beszélt arról is, hogy az együttese igazából önmegvalósítás.

– Nem kis túlzás azt elmondani, hogy a Tha Shudras valahol az én önmegvalósításom volt eddig. Igazából gyerekkoromtól kezdve mindig történtek velem olyan nehézségek, amiket nem tudtam egyszerűen felfogni, hogy ez most miért velem történik? És akkor azt csináltam pszichológiai terápiaként, hogy ezeket elkezdtem leírni, és átfordítottam egy fantasy világba, mesebeli karakterekkel. Ez a zenekar brandje, ezért vagyunk ilyen maszkokban, meg ilyen mesebeli figurákban. És most érkeztünk el odáig, hogy elkezdtük ezeket a történeteket megfilmesíteni klipek formájában. De ezekből a karakterekből, akiket meg kellett személyesítenem a műsorban, mindenképp tudok majd átemelni az előadásokra, hogy még teátrálisabb, elvetemültebb kobold legyek!