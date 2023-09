G.w.M-ék után Tolvai Reni is eldicsekedett illegális tevékenységével: komoly büntetésre számíthat

Sajnos Magyarországon egyre nagyobb népszerűségnek örvend az Elf Bar. Ez egy eldobható, egyszer használatos ketyere, amellyel nikotint juttathat a használó a szervezetébe. Mivel intenzív ízesítésben árulják őket, rengeteg kiskorú gyerek kapott rá, ezzel komolyan veszélyeztetve az egészségüket. A felnőttek számára is veszélyes a fogyasztása, emiatt Magyarországon illegális szernek minősül. A törvény bünteti ennek birtoklását és terjesztését, különösen pedig ennek népszerűsítését. Környezetvédelmi szempontból is problémás ennek használata, ugyanis egyszer használatos, fel nem tölthető akkumulátorral rendelkezik, így néhány hét használat után kukába kell dobni.

Tolvai Reni büszkén mutatta meg, hogyan kell használni az illegális szert / Fotó: Facebook

Tolvai Reni ezzel azonban aligha törődik. Az énekesnő, akit olyan gyakran ért már az a vád, hogy többet illegeti magát a kamera előtt, mint amennyit énekel, most vidáman szívogatja a hazánkban illegálisnak minősülő Elf Bart. Ismételjük: birtoklása és használata is büntetendő, s mivel egy 6500 fős követősereggel rendelkező híresség él vele, még a népszerűsítés kategóriáját is kimeríti.

Tolvai Reni megmutatja, hogyan kell Elf Bart szívni / Fotó: Instagram

Nem Tolvai Reni az egyetlen, aki illegális tevékenységével büszkélkedik el

A Bors nemrégiben arról számolt be, hogy L.L. Junior és G.w.M gyorsulási versenyt tartottak Budapesten, erről pedig Junior büszkén még egy videót is megosztott. Velük kapcsolatban már nyomoz a rendőrség, sőt Orosz Barbi és elmondta, milyen ostobának tartja őket.