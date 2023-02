Figyelmeztetnek a szakértők: Súlyos következményei lehetnek, ha ilyen elektromos cigit szív

Sok dohányos megörült, amikor felbukkant a piacon az e-cigaretta, mert úgy gondolták, hogy az a hagyományos cigaretta egészséges alternatívája lehet, és segíthet a leszokásban. A kutatók azonban már a divathullám elején figyelmeztettek, hogy az elektromos cigaretta egyáltalán nem egészséges, sőt komoly veszélyeket hordozhat magában.

Fotó: Shutterstock

Habár az ELF Bar eladása, és használata is illegális Magyarországon. Ennek ellenére egyre jobban terjed a használata a fiatalok, és már 14-15 éves kamaszok között is. Az ismeretlen anyagokat tartalmazó készülék az orvosok szerint nagyon veszélyes az egészségre, ezért a hatóságok folyamatosan razziákat tartanak.

Habár hazánkban tiltott az Elf Bar használata és eladása is, több országban még csak most terveznek szabályozásokat bevezetni, többek között az Angliában is, hiszen több tízezer gyerek illegálisan használja az ízesttett elektromos-cigarettákat. A DailyMail oknyomozó cikkéből kiderült, hogy a forgalmazó több szabályt is megszegett, és a piacon lévő termékek egyik szériája legalább 50 százalékkal meghaladja a törvényes nikotin szint határértékét.

A szakértők azonnali szigorítást sürgetnek, hiszen a nikotin nem csak függőséget okozz, hanem túl nagy mennyiségben mérgezéshez is vezethet.

A nikotinmérgezés leggyakoribb tünetei a hányinger és hányás, de fejfájás, szédülés, zavartság, szívritmuszavarok, vérnyomásemelkedés, étvágytalanság, fáradtságérzet is felléphet.