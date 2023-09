Szorcsik Viki: Rajongó típus vagyok, egy pillanat alatt szerelmes tudok lenni!

Szorcsik Viki elismeri, hogy manapság mennyire nehéz a párkeresés, így izgatottan vágott bele a reality show műsorvezetésébe. Lubickol új szerepében, és reméli, tud segíteni a műsorban párt és szerelmet kereső fiataloknak. S ha már a Power of Love műsorvezetője lett, lapunkat nagyon érdekelte, hogy ő maga mit gondol a szerelemről.

Szorcsik Viki jelenleg nem hisz a házasságban (Fotó: Saját/Szorcsik Viki)

Szorcsik Viki: Sokszor összekeverem a rajongást a szerelemmel!

– Ha nem ragad meg valaki rögtön az adott pillanatban a külsejével, akkor nem tudok tovább lépni – kezdte a Borsnak Szorcsik Viki.

– Lehet egy lélekbe szerelmesnek lenni, de én egy összetett ember vagyok, nekem kell, hogy egyben az ember olyan legyen, aki letaglóz. Mivel rajongó típus vagyok, sokszor összekeverem a hirtelen jövő rajongást a szerelemmel. Pedig nem az, éppen ezért mondom inkább ezeket rajongásnak, mert amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tud menni, akár egy gyorsvonat. Megcsap, bumm, még lehet el is esek tőle, de utána nagyon gyorsan felállok, leporolom magam és haladok tovább. Egyébként meg a szerelem olyan, hogy menet közben is kialakulhat. Ha valaki nagyon tetszik, összejössz vele, folyamatában alakul ki, de rám inkább az jellemző, hogy azonnal érzem, ha valakit meglátok, megismerem, hogy szerelmes leszek bele, vagy már az is vagyok. Voltam már szerelmes nyilván, de tényleg én inkább olyan vagyok, hogy fellángolásaim vannak, abból viszonylag több is, de nagy szerelem egy-kettő volt az életemben.

A gyönyörű színésznőt arról is kérdeztük, hogy milyen, amikor szerelmes, hogy kell őt elképzelni egy párkapcsolatban.

– A visszajelzésekből tudom, hogy olyankor nagyon-nagyon bájos vagyok, állandóan mosolygok, kedves vagyok, még a hangszínem is megváltozik – mesélte a műsorvezető.

"Bújós vagyok. Nekem is van egy oldalam, amit csak azok ismernek, akik nagyon közel állnak hozzám, vagy akikkel ugye párkapcsolatban voltam. Mert az eleje az mindig nagyon szép, van pár hónap lila köd, aztán amikor az leülepszik, akkor látod meg azokat a dolgokat, amit az elvakult szerelemtől addig nem láttál. A szerelem kémia, tudjuk ilyenkor mit produkál velünk az agyunk, de az egy véges történet. Nekem a leghosszabb párkapcsolatom pár év volt. Nem voltam 10-15 évig senkivel, nem tudom milyen lehet, de a nagymamám és nagypapám 60 évet éltek le együtt, szerették és tisztelték egymást. A szüleim is már több mint 40 éve vannak együtt. Szóval szép dolog a szerelem, ha van."



Az esküvőből csak a ruha tetszik neki

Azt sem titkolja Viki, hogy ő sosem képzelte el magát menyasszonyként, nem házasságpárti. Kislány korában sem álmodozott arról, hogy jön érte a herceg fehér lovon. Mindig csak a gyönyörű menyasszonyi ruhákat csodálta, azok nagyon tetszettek neki.

– Jaj, láttam igazán gyönyörűeket, de csak ezért nem mennék hozzá valakihez – nevetett.

– Ha két ember szereti egymást, nem a papír fogja összetartani őket. Számomra az, hogy Isten előtt kimondjam, csak a tiéd, csak az enyém, azt nagyon felelőtlen kijelentésnek tartanám mindenki részéről… Hazugnak érezném magam! Aztán ki tudja, mit hoz a sors, lehet öt év múlva ezt elolvasom és pironkodni fogok a férjem előtt… De jelen pillanatban nem tudnám Isten színe előtt tiszta lélekkel valakinek azt mondani, hogy csak a tiéd vagyok. Egyébként hűséges vagyok a kapcsolataimban, de nem tudom kinek kellene jönnie ahhoz, hogy azt mondjam: örökre!