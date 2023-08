„Izgulok Lacikáért” – Iskolába megy Széphalmi Juliska kisfia

Szeptember elsején újra becsöngetnek az iskolákban. Számos kisdiák kezdi meg az első osztályt, csakúgy, mint Széphalmi Juliska kisfia, Lacika. A gyönyörű táncosnő élete fordulóponthoz érkezett, rutinszerű életüket a kisiskoláshoz kell igazítaniuk.

– Az óvodának van egy bejáratott rendszere, egyfajta kényelmessége.

Most pedig egy új fejezet kezdődik az életünkben, amihez az eddigiekhez képest teljesen másképp kell alkalmazkodni. Az egész család ritmusa megváltozik.

– Izgulok, legfőképpen Lacikáért, hogyan fogja venni az akadályokat. Úgy gondolom, gyerekfüggő, de arra biztatom, hogy ez egy jó dolog lesz az életében. Én is szerettem iskolába járni, rengeteg élményt, emléket őrzök abból az időből. Ő még nem tudja, hogy mire számítson. A játszótéren nagyon sok vele egykorú gyermek van, ott többször hallotta, hogy az iskola nem jó. Ezért eddig nem várta, viszont ez is megfordult, mert együtt szereztük be az iskolához szükséges eszközöket, tárgyakat, és nagyon élvezte – mesélte a Borsnak a sztáranyuka.

Juliska érdeklődve várja az új korszak kezdetét (Fotó: Markovics Gábor)

„Nem akarom túlaggódni”

Egy szülő életében meghatározó pillanat, amikor az általános iskola első napján elengedi a gyermeke kezét. Juliskáék is már nagyon készülnek a nagy napra.

– Szépen ünneplőbe felöltözünk és megyünk. Ettől általában a szülők mindig izgulnak, pedig ennek is van egy természetes folyamata.

Eljött ez az idő, itt tartunk, ezt a lépcsőt is meg kell ugrani. Egy feladatnak fogom fel, és nem akarom túlaggódni.

– Pozitívan kell mindenhez hozzáállni, és ha akadnak nehézségek akár a beilleszkedéssel, akár a tanulással, meg kell oldani. Első körben kíváncsi vagyok – árulta el érdeklődésünkre.

„Próbálok előre gondolkodni”

Juliska és volt férje, Sánta László színművész válásuk ellenére is közösen nevelik kisfiukat. Ez a jövőben sem változik. Épp ezért döntöttek úgy az iskolaválasztáskor, hogy az elsődleges szempont: közel legyen.

– Körzetes iskola, tőlünk pedig öt perc autóval, az apukájához még ennyi sem. Próbálok előre gondolkodni, úgy tervezem, hogy nyolcra járunk majd suliba. Tíz órától szoktam dolgozni, a kettő közötti időre teszem az edzéseket. Az nem fog problémát okozni, ki megy Lacikáért, mert általában délután nem dolgozunk, estére nyúlnak az előadások, de igyekszünk úgy tömbösíteni a feladatainkat, hogy mindenkinek jó legyen – jelentette ki.