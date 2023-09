Emlékszel még a tinik popbálványára, SP-re? Gyönyörű lányt vesz feleségül

Éder Krisztián SP a kétezres évek talán legfelkapottabb tinisztárja volt Magyarországon. Azonban a néhány éven keresztül tartó siker után felhagyott a zenéléssel, és külföldre költözött, hogy ott új hivatásának éljen, fotózzon. Most keresett fotóművészként dolgozik, saját weboldala és fotós vállalkozása van, és néhány éve a magyar médiától távol tartva magát él boldogan barátnőjével Broke Ray Martinnal. Krisztián most Instagram-sztorijában számolt be róla, hogy megkérte barátnője kezét, és a lány igent mondott.

Krisztián népszerűségét énekesként egyébként jól mutatja, hogy számai a mai napig elérhetőek a Youtube-csatornáján, és mindegyik slágere milliós nézettségeket generált az évek alatt. A fiatalember pályatársa és jó barátja Fluor Tomi - akivel korábban több közös számuk is volt - pedig a mai napig aktív előadó, a szóló karrierje után Diazzal megalapították a Wellhello zenekart, ami a mai napig aktív, és népszerű zenekar.