„Sokkal bevállalósabb vagyok, mint gondolnák!” – vallott a TV2 kőgazdag sztárja

Lassan, de biztosan a bőrünk alá bújik, tagadni is kár, hogy addiktív hatása van a késő esti órákban látható reality-nek: ez a Rich Kids. Olyannyira megszerettük már a Kőgazdag Fiatalok szereplőit, hogy ha nem is együtt kelünk, de biztosan együtt fekszünk velük. Ágoston Filip is, mint a többiek heten, lassan nem csak szereplői lesznek a műsornak, hanem arcai, adásról adásra kibontakozó karakterei, akiket úgy ismerünk, mint a barátainkat. Most ismét jobban megismerhetjük Kőgazdag Filipet.

Filipet minden fine dining étteremben ismerik (Fotó: TV2)

A csapat ínyence, Filip egyre jobban kinyílik, azt nemrég tudhattuk meg róla, hogy a hazai tavak vizét koszosnak tartja...

– Sokkal bevállalósabb vagyok, mint sokan hiszik rólam. Igen, nem szeretem a koszos vizet, szeretem a hasam, imádok jókat enni, és például abból is van extrém étel, amihez kell a mersz

– kezdte Filip, aki rögtön hozzá is tette, hogy most éppen ugyan vigyáz a vonalaira, miután Kata a múltkor a fejére olvasta, hogy kissé kikerekedett, és sportolnia is kéne.

– Most egy kicsit koplalok, de azért szívesen emlékszem, milyen volt a legbevállalósabb étel, amit ettem: a gömbhal. A fugu, azaz a japánok hírhedt hala ugyanis a világ egyik legveszélyesebb hala, de én ettem, és túléltem! – mesélte vidáman Filip. Való igaz, sok helyen olvasható, hogy külön vizsgát kell tennie annak a szakácsnak, aki elkészíteni a halat, hogy megtudja különböztetni a mérgező részeket a nem mérgezőktől.

De nem csak veszélyes ételt vállalt már be Filip, hanem egész extrém ugrásokat is.

Bungee Jumping-oltam, és sárkányrepülőből is kiugrottam már, fantasztikus utazások voltak ezek!

– fűzte hozzá a képernyőn kissé félénkebbnek tűnő Filip, azonban látszik, hogy ő is rajongója az adrenalinnak. Mi több, azt is elárulta, mi az, ami az extrém bakancslistáján az előkelő első helyet elfoglalja.

– Cápákkal szeretnék úszni. Természetesen egy ketrecbe lennék bezárva, ahol nem bánthatnak, de mindenképp szeretném egyszer érezni őket közel magamhoz – újságolta a kőgazdag csemete. Ki tudja, lehet hogy a Rich Kids még Filipnek is tartogat néhány adrenalinnal dúsított percet? Nyomon követheted a késő esti órákban minden hétköznap a TV2-n, hogy alakul Filip kalandja a show-n belül.