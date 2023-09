Óriási változás áll be a Séfek Séfe versenyzőjének életében

Bakonya-Rendes Tímea Wolf András csapatát erősíti a Séfek Séfe idei szériájában. Bár nem szeret szerepelni, kislánya kérésének eleget tett, és kimozdulva a komfortzónájából indult útnak a TV2 népszerű főzőműsorába. Döntését nem bánta meg, rengeteg élménnyel gazdagodott az ott töltött idő alatt.

– Fantasztikus embereket ismerhettem meg és barátokra is leltem. Stresszes és fárasztó időszak volt, de mégis azt éltem meg a legrosszabbul, hogy a gyermekemet Bükkfürdőn kellett hagynom. Féltettem, hogyan boldogul nélkülem, mert korábban még soha nem hagytam magára – kezdte a Borsnak. – A séfemtől rengeteget tanultam, mérhetetlenül türelmes és kedves ember. Egyszerűen, könnyen tudta átadni a tudását, nagyon hálás vagyok neki ezért. Csakúgy, mint Vomberg Frigyesnek és Krausz Gábornak. Csodálatos emberek, nem gondoltam, hogy ilyen barátságosak és nyíltak – fűzte hozzá.

Rengeteg élményt, tapasztalatot és tudást adott számára a műsor (Fotó: TV2)

Kislánya díjugrató lovasként remekel

Timi és családja Bükkfürdőn él, ám hamarosan óriási változás áll be az életükbe: Budapestre költöznek. Tizennégy éves kislánya szeptembertől a fővárosban kezdte meg tanulmányait.

– Annát egy két tannyelvű művészeti sport gimnáziumba vették fel. Három nyelven, németül, angolul és magyarul is beszél, most kezdi a spanyolt és az olaszt elsajátítani. Először vesz részt magyar oktatásban, mert bár Budapesten született, Ausztriában járt iskolába. A férjemet a munkája szólította külföldre, mi pedig követtük őt. Remélem, hogy ki tudja használni a későbbiekben az tehetségét – mesélte az édesanya, aki azt is elárulta, milyen sportot űz a gyermeke.

Díjugrató lovas. Öt éve egy nyári táborban vált szenvedélyévé a lovaglás.

Két lova is van, az egyiket a születésnapjára kapta az édesapjától, a másikat pedig a szüleimtől, ajándékba. Heti hat napot lovagol, imádja az állatokat. Van három kutyánk, egy cicánk és két lovunk. Visszahúzódó kislány. Nagyon büszke vagyok rá, rendkívül okos – mesélte büszkén.

Nagyon büszke 14 éves lányára Fotó: (Bakonya-Rendes Tímea)

„A főzés a hobbim és a szenvedélyem”

A Séfek Séfe versenyzője szakácsként érkezett a műsorba. A munkája távol áll a konyhától, azonban reméli, hogy ez a jövőben változni fog.

– A főzés a hobbim és a szenvedélyem, ez tud igazán megnyugtatni. A kislányom szeret enni, és a fő motivációm az volt, hogy őt boldoggá tegyem.

Szeretném tovább fejleszteni magam. Tervemben van egy rendezvényszervezői iskola elvégzése.

– Leraktam a szakácsvizsgát, eredetileg tanító vagyok, de ezt már régen feladtam. Fejlődni szeretnék, a lehetőségeim adottak, így ki is használom. Minden vágyam egy családi bisztrót vagy kifőzdét nyitni. Olyan munkára van szükségem, ami mellett a gyermekemnek száz százalékosan az anyukája tudok maradni. Szeretnék részt venni az életében, mellette lenni mindenben és egy olyan egyensúlyt kialakítani, ami mindenkinek megfelel – árulta el Timi.

Anna díjugrató lovas, öt éve a szenvedélye a lovaglás Fotó: (Bakonya-Rendes Tímea)