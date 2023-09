Nagyon kiakadt a magyar énekesnő: elárulta, mitől torzult el a feje

Nemazalány, vagyis Halastyák Fanni a hazai sztárvilág egyik legérdekesebb egyénisége. A gyönyörű énekesnő amolyan magának való alkat, soha nem is akart celeb lenni, ő csak azt akarta csinálni, amihez a legjobban ért: énekelni. Végül sok évnyi elzárkózás után először párjával indult el az Ázsia Expresszben, amit aztán meg is nyertek. Majd tavaly versenyzőként állt színpadra a Sztárban sztárban, ahol rájött, nem is áll annyira távol tőle a televíziós szereplés. Még több rajongója lett, és ezzel együtt a kommentelők is jobban rászálltak.

Megdöbbentő választ adott Nemazalány a kommentelőknek

Fanni egy éve egy podcastben őszintén mesélt arról, hogy nehezen békélt meg magával. Az énekesnő azt is bevallotta, hogy ezért hónapokig használta a FaceApp nevű alkalmazást, ami miatt rettentően rossz lett az énképe. De azóta is vagy túl sok filterrel vádolják, vagy újabban azzal, hogy már mindene szét van plasztikázva, ezért torzult el az arca. Legutóbb pedig azt kérdezték tőle, hogy terhes-e, mert mintha kerekedne… Az énekesnőre egyébként nem jellemző, hogy a bántó kommentekre reagál, de most ezt írta ki az Insta-sztorijába:

Megint egyre többször kapom meg, hogy már mindenem plasztikázva van, amitől nekem már fáj a szívem. Pedig csak meghíztam, mint a vaddisznók, attól torzult el a fejem…

A videóban Nemazalány még az édesanyját is megkérdezte, mit szól a plasztikázásáról szóló beszólásokra, aki csak annyit mondott, hogy a lánya nagyon jó genetikát örökölt tőle.