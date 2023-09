Megrázó részleteket árult el Kis Grófo édesapja haláláról

Hajdú Péter legutóbbi vendége Kis Grófo a Frizbi YouYube-csatornán, a népszerű énekes a hagyományokról, a családról és édesapjának elvesztéséről is mesélt. Utóbbiról érthető módon a mai napig nehéz szívvel beszél. Nagy Grófo nemcsak apaként volt fontos fia életében, hanem ő volt a szakmai példaképe is, így halála elképesztő űrt hagyott fiában.

Kis Grófo gondoskodik róla, hogy édesapja emléke minél tovább megmaradjon (Fotó: Mészáros János)

Kis Grófo elmesélte Hajdúnak, hogy édesapjával csak pár méterre feküdtek egymás mellett a kórházban, mert mind a ketten elkapták a koronavírust.

– Én is tíz napig feküdtem az osztályon. Aki átélte, az tudja milyen korszak volt, aki beleesett és a durvábbik verziót kapta el, az tudja milyen volt. Én pont azt kaptam el, amikor az ágyamtól két méterre lévő fürdőszobáig nem tudtam elmenni. Olyan nehezen jutottam el odáig is, hogy azt hittem, ott maradok – kezdte a műsorban Grófo, aki elmesélte, hogy még akkor sem magáért aggódott, hanem szeretett apjáért és a gyógyulásáért imádkozott.

Amikor reggel kiengedtek a kórházból, édesapám akkor távozott. Nem tudtam felfogni, már az előtte lévő este sem aludtam jól, de aznap már hajnalban egy furcsa érzés fogott el: „Nekem ilyen hamar családfőnek kell lennem?”

– emlékezett vissza. – Rá egy fél órára már hívtak a családtagok, hogy siessek, mert kezd leállni a szíve – mesélt megrendülten az énekes, aki hozzátette, hogy édesapja megvárta, hogy elbúcsúzzon tőle.

Budapesthez közel költöztek

A Bulibáró és családja az óriási veszteség ellenére talpra állt, és azóta is nagy változások történtek az életükben. Grófo a feleségével és gyermekeikkel nemrég Biatorbágyra költözött. Ami azzal is járt, hogy fiai új iskolában kezdik meg a tanévet.

– Péntek reggel volt az évnyitó, be kell vallanom, hogy én sokkal jobban izgultam, mint a gyerekek! Ez számukra egy teljesen új élethelyzet, de nem gondolom, hogy bármi baj lesz a beilleszkedéssel, mert mindketten könnyen barátkoznak, fainok, illemtudók, ami nagyon fontos. Jó korán elindultunk, nehogy elkéssünk, mert ilyenkor mindig nehéz a parkolás az iskola környékén. Szerettem volna képet csinálni róluk, de annyira izgultam, hogy elfelejtettem elővenni a telefonom – mesélte Kis Grófo.

Továbbra is a család az első Grófo életében (Fotó: Szabolcs László)