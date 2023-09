Magyar TikTok-sztár terjeszt álhíreket Marics Petiről?

Marics Peti jó pár álmatlan éjszakán lehet túl, hiszen az elmúlt hetekben minden napra jutott egy álhír, amit róla terjesztettek. A szóban forgó emberek csalódott ValMar-rajongóknak állították be magukat a Redditen – természetesen név nélkül –, és olyan történeteket osztottak meg a zenészről, melyekkel akár a karrierjének is véget vethettek volna. Csak a példa kedvéért említsünk párat: volt, aki váltig állította, hogy a húga két napig sírt, miután Marics félrelökte őt a koncertjén, de akadt olyan képzelőerővel bíró versenyző is, aki szerint az énekes csicskának nevezi a közönségét...

Marics Petit egy TikTok-sztár akarja lejáratni? Fotó: Nagy Zoltán

„Nézzetek már egy kicsit magatokba...”

Nem csoda, hogy ezek után Marics Peti is kiakadt, és keményen kiosztotta az álhírek gyártóit. Ráadásul nem volt ezzel egyedül, ugyanis olyan rajongók is csatlakoztak hozzá, akik valóban járnak ValMar koncertre, és bizonyítani is tudják, hogy Marics sosem tett olyan dolgokat, mint amiket a Redditen írnak.

– Persze, egyesével meg is szoktam verni mindenkit, meg pedofil is vagyok. Nem unjátok már ezeket a sz*r Reddit-alapú kamukat? (...) Azért kíváncsi lennék, hogy azok az anyukák hogy néznének, akik behozzák a gyereküket és mintha a saját unokaöcsémmel beszélnék vagy játszanék, úgy viselkedem velük; vagy az a koncertenként 200-300 ember, akikkel képet csinálunk, ja de hozzájuk nem jutnak el ezek, mert lehet van annyi eszük, hogy nem a Redditen töltik a szabadidejüket… Verebek. Nem szoktam ezekre reagálni, mert csak fölöslegesen figyelem, de nézzetek már egy kicsit magatokba… – fogalmazott a tinilányok kedvence, aki meglepő módon az egyik magyar influenszer videóját is megosztotta ezzel egy időben....

TikTok-sztár terjeszti az álhíreket?

Peti Instagram-sztorijában rövid ideig elérhető volt egy videó, melyen az egyik magyar tiktokker szerepelt. A fiatal lány közel 60 ezer követővel rendelkezik, és azon a bizonyos felvételen éppen tőlük kért segítséget, milyen kamuhírt találjon ki Mariccsal kapcsolatban, amit aztán majd elterjeszthet a rajongók körében. A lány egyébként rendre ironizál a videóiban: volt már Vin Diesel felesége, de Ryan Reynoldstól sem idegenkedik, most pedig úgy tűnik, hogy Marics is felkerült a listára.

Először egy ártatlan pletykával indították el a kamucunamit. Megjelent a Redditen egy bejegyzés, hogy a ValMar sztárja szakított Kovács Gyopárral, ugyanis egy szőke hajú lánnyal látták az egyik budapesti gyorsétteremben. Mit ad Isten, pont azzal a lánnyal, akiről szó van... Na, de mivel erre a hírre ugrottak Peti rajongói, elkezdtek agyalni a következő hazugságon, hátha ismét nagy port tudnak kavarni. A baj csak az, hogy élő videóban történt mindez, így értelemszerűen Maricshoz is eljutott a dolog...

Itt pedig vissza is kanyarodhatunk az elejére, arra a bizonyos kamuhírre. A fiatal lány éppen azt taglalta a videóban, hogy muszáj olyan sztorit kitalálniuk, ami még hihető Peti esetében, így a várandósság és az eljegyzés nem jöhet szóba, amit sokan írtak neki... Bár a zenész lejáratásáról itt nem esett szó, már az is komoly probléma, hogy a rajongók hiszékenységét próbálják kihasználni ahhoz, hogy hülyeségeket terjesszenek az interneten...