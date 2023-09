"Eléggé leadtál a minőségből Andi után" - durván nekimentek Marics Petinek barátnője miatt

Marics Petire Tóth Andival való viharos elválása után rövid időn belül újra rátalált a szerelem. Bár az énekes nagyon óvja magánéletét, több pletyka is szárnyra kelt egy ismert hölgyről. Mint kiderült, a fiatalok kedvenc énekesének a szívét Kovács Gyopár színésznő rabolta el. Bár a páros sosem erősítette meg a híreszteléseket, több jel is arra mutatott, hogy komoly szerelem alakult ki közöttük. A színésznő azonban nagyon sok negatív kritikát kapott, amiért együtt van az énekessel, ezért több hetes digitális detoxot tartott.

Nem minden rajongó örül Kovács Gyopár és Marics Peti románcának. (Fotó: Ripost)

Miután Gyopár visszatért a közösségi média világába, rögtön reagálnia is kellett egy szörnyű pletykára. Előkerült ugyanis egy durva üzenetváltás, amit sikeresen tisztázott a fiatal színésznő. Mint kiderült, egy álprofilról akarták rossz színben feltüntetni Peti szerelmét.

Most pedig Marics Peti kapott egy rajongójától nagyon komoly kritikát, hogy szerinte Tóth Andi jobb barátnő volt, jobban illett hozzá:

Nagyot csalódtam benned Marics Peti! Még bőven együtt voltál Tóth Andival, mikor kavartál Gyopárral. Mindig minden interjúban elmondtad mennyire szereted Andit. Most meg folyamatosan alázod…Gyopár megírja a hülyeségeket a rajongóknak, és nagyzol azzal, hogy veled jár. Mindig a ruháidban mutatkozik, nehogy már ne lássák. Andi sosem tett ilyet. Legalább szólj már Gyopinak, hogy hajat mosson már… Mert nem megy neki, ahogy látom. De nem baj Imabadguy...legyek én a rossz zsaru? De eléggé leadtál a minőségből Andi után!

– írta a rajongó kedvencének.



Kemény kritikát kapott Marics Peti (Fotó: Instagram)

Azt is pletykálták, hogy szakítottak

Korábban arról is szóltak pletykák, hogy Peti és Gyopár kapcsolata megromlott, és már a nyár elején szakítottak. Erre utalhat Marics Peti balesetes sztorija is. A Valmar énekese ugyanis a Budapest Parkos koncertjén eltörte a bokáját. Noha a koncertet pokoli fájdalmak között végigtolta, végül kerekesszékben kellett elhagynia a fellépés helyszínét. Mindeközben kedvese épp Horvátországban süttette a hasát, amiről több kép is felkerült az Instagramra.