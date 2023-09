T. Danny keményen megmondta: Erre számíthat Marics Peti a DWTS színpadán

Jó, ok, zsenge koromban, amikor bulizni voltunk, ott táncoltam, meg a koncerteken is sokat mozgok, de ez a társas tánc, ilyen szinten, profi partnerrel nagyon komoly. Laurát imádom, ismertük egymást korábbról, jobb partnert nem is kaphattam volna. Ő egy igazi hajcsár, nem hagyja, hogy lazsáljak, mondjuk nem is akarok, mert rájöttem, nagyon élvezem a táncnak ezt a formáját. Szerencsére 18 éve sportolok, így a tempó nem gond és meglepő módon izomlázam sincs sehol. Sőt még a próbák után el szoktam menni kondizni egyet, ha tehetem.