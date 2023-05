Radics Gigi: Szeretném, hogy Bellának könnyebb legyen

Radics Gigi ritkán beszél a magánéletéről, ám a hot! magazinnal most kivételt tett. A lappal megosztotta, mit gondol a házasságról, a szülei kapcsolatáról, továbbá azt, hogyan fejlődik a kislánya, illetve hogyan élte meg élete első szinkronszerepét.

A legfrissebb hot! magazinban további képeket tekinthetnek meg Radics Gigiről (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

hot!: Nagy megtiszteltetésben részesültél, hiszen te szinkronizáltad A kis hableány élő szereplős filmváltozat főszereplőjét, Arielt. Életedben először próbálhattad ki magad ebben a szerepben. Hogyan élted ezt meg?

Radics Gigi: Ezeknél a filmeknél mindig casting van, egyszer pedig már kiválasztottak engem énekhangnak, de beszédhangot valóban sosem szinkronizáltam még. Most is elhívtak egy ilyen válogatásra, amire boldogan elmentem. Pár héttel később pedig már jött is a telefon, hogy engem választottak. Őszintén szólva, kicsit féltem tőle, mert nem vagyok ebben otthon. Nagyon komplex ez a munka, hiszen egyszerre tíz dologra kell odafigyelni. Ettől függetlenül nagy élmény volt, rengeteget segítettek nekem, és ezáltal sokkal jobban ment, mint azt előtte gondoltam. Öt napig tartott a dialógok felmondása. Olyan sikernek éltem meg, hogy örülnék, ha a későbbiekben lenne erre még lehetőségem.

hot!: Mennyire változtattad meg a hangodat?

Radics Gigi: Valamennyire kellett a karakterhez és a különböző helyzetekhez alakítanom a hangomat, de a hangszínemet nem kellett megváltoztatnom.

Az volt számomra megdöbbentő, hogy az ének része ment nehezebben. A filmben musicalstílusban szólalnak meg a dalok, amelyek éneklésénél olyan erőfeszítéseket kellett tennem, hogy minden dal után leizzadtam.

Minden elismerésem az ilyen énekeseké!

hot!: Mennyire tudsz azonosulni Ariel álmodozó karakterével?

Radics Gigi: Nagyon! Én is ilyen típusú ember vagyok, bár ő talán picit szendébb és naivabb nálam. De az, ahogyan küzd a szerelméért, vagy azért, amiben hisz, teljes mértékben tudok azonosulni.

Radics Gigi kislányának olyan az agya, mint egy szivacs

hot!: A kislányod, Bella októberben lesz hároméves. Neki meg fogod mutatni ezt a filmet, akár moziban?

Radics Gigi: Egyelőre még nem vittük el moziba, a premieren sem volt velem. Mostanában látom rajta, hogy kezdi lekötni a mese világa egy-egy órára. Azt viszont még nem tudom, hogy a moziban mennyire félne a nagy hangerőtől. A zenétől sosem ijed meg, ha hangos, úgyhogy már tervezem, hogy egy gyerekmoziba elviszem és megmutatom neki ezt a filmet. Kíváncsi vagyok, hogy mit fog szólni, ha meghallja az anyukáját.

hot!: Már lassan fél éve jár bölcsibe, ahol ráadásul angolul is tanul. Hogy érzi ott magát?

Radics Gigi: Szerencsére nagyon szereti. Van kedvenc bölcsis nénije, de mára már mindenkit megkedvelt. Kellett egy pici idő, hogy megszokja a helyzetet és beilleszkedjen, de most már van, hogy magától mondja, hogy menjünk bölcsibe.

hot!: Hogy megy neki az idegen nyelv?

Radics Gigi: Azt vettem észre, hogy amikor beszél hozzám, és másodjára sem értem, vagy nem hallom, hogy mit kér, akkor harmadjára már angolul mondja el, amit szeretne. Számomra ez még mindig furcsa egy picit, hogy a gyerekem beszél angolul, de nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen gyorsan és ügyesen tanul. Bellának tényleg olyan az agya, mint egy szivacs. Szerencsére az ovi is a bölcsivel egy helyen van, ezért tovább tudja majd folytatni a nyelvtanulást.

hot!: Jól érzem, hogy neked is nagyon fontos, hogy a lányod ilyen gyorsan megismerkedjen ezzel a nyelvvel?

Radics Gigi: Igen, mert nálam az angol egy mumus volt. Nagyon sokáig tanultam, és nehezen ment. Már szinte komplexussá is vált bennem, azt éreztem, hogy nekem ez sosem fog igazán jól menni. A suliban németet tanultam, ezért később kezdtem el angolozni, de akkor sikerült csak megtanulnom jól beszélni, amikor pár éve Amerikában voltam. Nem akartam, hogy Bellának ez ilyen nehezen menjen, ezért döntöttünk így, hogy ilyen bölcsibe járjon. Azt szeretném, hogy Bellának könnyebb legyen. Persze nemcsak ez, hanem bármi más az életben, amiben tudok neki segíteni.

„Azt éreztem, hogy olvadnak le a kilók”

hot!: Egy kisgyerek sok időt és energiát igényel, mellette pedig fellépésekre jársz, új dalokat adsz ki, és egyéb munkáid is vannak, mint például ez a szinkron. Mindezek mellett hogyan tudsz odafigyelni arra, hogy ilyen csinos legyél?

Radics Gigi: Jaj, nagyon köszönöm! Onnan kezdeném, hogy még Bella előtt nagyon fitt voltam. A hét minden napján elmentem edzőterembe, és odafigyeltem arra is, hogy mit eszem. Megvontam magamtól a kenyeret, a cukrot és a lisztet. Szerencsére ezeket meg bírtam állni, maximum párszor estem bűnbe. Aztán jött Bella, a terhességgel pedig harminc kilót szedtem fel. Utána nem akartam azonnal visszarángatni magam az előző életmódba, az pedig fontos volt, hogy a lányom tudjon rendesen táplálkozni. Akkor fogtam bele újra a diétába, miután elapadt a tejem. Majd elkezdtem otthon mozogni, egészen mostanáig, ugyanis most érzem azt, hogy eljött az ideje annak, hogy újra lemenjek az edzőterembe.

hot!: Gyorsan vissza tudtad szerezni az állóképességedet?

Radics Gigi: Nekem valamiért nagyon könnyűnek tűnt. Azt éreztem, hogy olvadnak le a kilók. Nagyjából nyolc hónap alatt megszabadultam attól a harminc kilótól. Fejben eldöntöttem, majd aztán kitartottam emellett, és sikerült.

„A szüleim jó példa arra, hogy milyen a jó házasság”

hot!: Gondolkodtál már azon, hogy legyen még egy gyermeked?

Radics Gigi: Egyelőre nem, mert Bella most pont abban a korban van, amikor rengeteg figyelmet igényel. Mellette az életem egészen hektikus, hol itt vagyok, hol ott, így pedig nem merek bevállalni még egy gyereket. Egyelőre tökéletes minden így, ahogy van.

hot!: Látva ebben a gyönyörű, fehér ruhában, mindenkinek az juthat az eszébe, hogy olyan vagy benne, mint egy csoda szép menyasszony. Az esetleg tervben van, hogy a pároddal egyszer összeházasodjatok?

Radics Gigi: Azt gondolom a házasságról, hogy akkor van varázsa, amikor az ember viszonylag a kapcsolat elején van.

Nálunk már egy papír, meg az, hogy legyen egy egynapos esemény, ahol viselhetek egy gyönyörű ruhát, nem fog változtatni azon, ami van. Ezért nem tartjuk fontosnak, hogy összeházasodjunk. Emellett az is igaz, hogy egy esküvő leginkább a hölgyekről szól, akik szép ruhában vannak, szépen meg van csinálva a hajuk meg a sminkjük, én pedig ebben maximálisan ki tudom élni magam, például fotózások alkalmával.

Egyelőre ezt mindketten így gondoljuk. Ráadásul ma már sajnos nem olyan erős a házasság szentsége, mint a szüleink vagy a nagyszüleink korában. Minden második házasság zátonyra fut.

hot!: A családotok tud ezzel azonosulni?

Radics Gigi: Szerencsére igen, abszolút nem piszkálnak ezzel, nem konzervatívak. A szüleim jó példa arra, hogy milyen a jó házasság. Lassan 30 éve vannak együtt! Az ő kapcsolatuk inspirál, nagyon jó mintát mutatnak nekem és az öcsémnek. Sosem hallottuk például veszekedni őket. Biztos megvan a maguk konfliktusa, de azt a négy fal között intézik. Számunkra ők a minta.