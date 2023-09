Krausz Gábor: "Nem félek, ha véletlenül félrelépek"

Már csak néhány hetük van gyakorolni a Dancing with the Stars sztárpárjainak. A műsor egyik legnagyobb meglepetése kétség kívül Krausz Gábor, aki többször is hangoztatta már, hogy teljesen botlábú. A párokat leleplező sajtótájékoztatón, múlt héten kedden a sztárséf és profi táncos párja, Mikes Anna elismerte, még egy próbájuk sem volt, mégis nagy magabiztosággal állnak a versenynek.

A műsor egyik legnagyobb meglepetése kétségtelenül Krausz Gábor szereplése, párja Mikes Anna lesz Fotó: Bors

„Kihívásként élem meg, nem nyűgként"

A Bors kérdésére Krausz Gábor elárulta:

– Az elmúlt években többször is felkértek már szerepelni, de eddig mindig nemet mondtam. Most értem el arra a szintre, hogy be merjem vállalni, és egy kihívásként éljem meg, ne nyűgként – fogalmazott a sztárséf.

„Anna jobban főz, mint ahogy én táncolok"

Krausz nagyon örül, hogy táncpartnere Mikes Anna lesz, aki többek között Junior Prima-díjas sportoló, tizenegyszeres magyar bajnok, mesterdiplomás táncpedagógus, a Dancing with the Stars második évadának döntőse.

– Anna a legjobb tanárnő, még nem volt táncpróbánk, de jókat hallottam róla.

Az mindenesetre egészen biztos, hogy ő jobban főz, mint ahogy én táncolok

– fogalmazott nevetve a sztárséf még múlt héten, mire Anna is dicsérni kezdte partnerét:

– A legjobb párt kaptam, ő volt a legszimpatikusabb a férfi felhozatalból – fogalmazott a táncos, majd Krausz unszolására sorolni kezdte a férfi jó tulajdonságait: – Nagyon humoros, sármos...

Azóta a közösségi oldalukon több fotó is megjelent, amit a próbateremben készítettek, így hát belevetették magukat a munkába.

Színészek, zenészek, és Csuti

Annának nincs könnyű dolga, Gábor ugyanis elismerte:

– Annyira vakon vagyok, hogy a táncstílusokat sem ismerem, jöhet bármi! Először az első show-nak a táncát szeretnénk elsajátítani, aztán ha továbbjutunk, akkor latolgatjuk a további esélyeket. Abszolút félelem nélkül megyünk neki a versenynek, pedig akárhogy nézzük, mindenki színpadi ember, színész vagy zenész… és a Csuti! – nevetett a sztárséf.

Magabiztosságból tehát nincs hiány, attól sem félnek, hogy esetleg hibáznak majd:

– A parkett egy játéktér, el kell engednünk magunkat. Nyilván van meghatározott koreográfia, de ha hibázunk, semmi baj, megyünk tovább – szögezte le Anna, majd Gábor vette át a szót: