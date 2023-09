"Nem szeretek egy helyen lenni" - Külföldön kezdődik új fejezet Krausz Gábor életében

Néhány hete derült ki, hogy Krausz Gábor is tánccipőt húz a TV2-n látható Dancing with the Stars következő, immár negyedik évadában, de nem ez az egyetlen új kihívás, ami megtalálta a sztárséfet. Ő lesz ugyanis a Hilaris Hotels elnevezésű, vadonatúj szállodalánc executive séfje, ami azt jelenti, az ő feladata lesz, hogy kidolgozza a szállodalánc új gasztronómiai koncepcióját.

Ausztriában vár új kihívás Krausz Gáborra (Fotó: hot! magazin archív)

Gábor nem tagadta, pont a legjobbkor találta meg őt ez a kihívás, ami egy nagy lehetőség a kiteljesedésre.

− Már régóta, múltbéli projektekből ismerem azokat, akikkel belevágunk ebbe a kalandba. Eddig azért váratott magára az együttműködés, mert én egy saját éttermet szerettem volna, de úgy gondolom, az egyelőre korai lenne. Nem tettem le az álmomról, de előbb szeretnék tapasztalatokat gyűjteni, megismerni a különböző tájegységek speciális ételeit megismerni, sok embernek örömet szerezni a gasztronómiánkkal. Az a jövőkép tehát nagyon tetszik, amit ez a közös munka, új kihívás jelent. Az én feladatom az lesz, hogy összefogjam a szállodák konyháinak működését, kitaláljam a koncepciót és én legyek úgymond a gasztronómia arca - kezdte a Borsnak Krausz.

Ingázni fog Magyarország és Ausztria között

A sztárséf elképzelései szerint januártól teljes mértékben az új kihívásra fog koncentrálni, és mivel a szállodák közül több is Ausztriában található, arra is felkészült, hogy bizony heti egyszer-kétszer több száz kilométert kell utaznia. Igaz, ezt ő egyáltalán nem bánja!

− Rájöttem, hogy nem szeretek egy helyen lenni, nehezen viselem a monotonitást. Most úgy vélem, hetente egy-két napot leszek majd Ausztriában, de természetesen emellett teljes értékű apukája maradok a kislányomnak, Hannarózának. Ez az új feladat egyébként pont a legjobbkor jött az életembe, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fogok belőle tanulni - összegezte a dolgokat a séf.