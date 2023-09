"Jól működünk együtt" – Megmutatta a Sztárban Sztár leszek! énekese, ki rabolta el a szívét

Szaszák Zsolt tavaly október 26-án szenvedett autóbalesetet. Súlyos sérüléseket szenvedett az arcán, a kivizsgálásokat követően azonnal el kellett kezdeni helyreállítani a felismerhetetlenségig roncsolódott orrát. Egy hajszálon múlt az élete, ami által rájött, sok mindent át kell értékelni az életében. A fiatal színész mély depresszióba esett, és a történtek után felszínre törtek belőle olyan érzések, amik eddig nem: hiányzik az életéből a szerelem, egy igazi társ. Az ő esete is azt igazolja, a vonzás törvénye igenis létezik. Zsolt néhány hónapja boldog párkapcsolatban él, a szakmabeli Borovics Annával. Ismeretségük régre nyúlik vissza. A premierbulikon és színházi eseményeken rendszeresen találkoztak, ezek alkalmával mindig felbolygatták egymás életét. Bár sokáig nem találtak igazán egymásra a fiatalok, de belefáradtak a helyzetbe, így dönteniük kellett: elengedik egymást, vagy egy párként folytatják az életüket. Utóbbi mellett tették le a voksot, és úgy tűnik, az elmúlt néhány hónap őket igazolta.

Négy éve indult minden, akkor hívtam el először Annát kávézni.

– A szegedi szabadtéri színháznál dolgoztunk együtt, akkor még csak egy kis szerepet játszottam a Titanicban. Majd minden évben valahogy összesodort bennünket az élet. Én leszerződtem Szegedre, időközben lett egy párkapcsolatom.

Sokáig húzódott közöttünk egy lezáratlan dolog, és amikor újra találkoztunk, mindketten szabadok voltunk, és úgy döntöttünk, megpróbáljuk együtt.

– Május 19-én jöttünk össze, és úgy tűnik, jól működünk együtt, ragaszkodunk egymáshoz – mesélte érdeklődésünkre Zsolt.

Fotó: Szaszák Zsolt

Több város között ingáznak

A színész és pályakezdő színésznő kedvese sokat ingáznak. Egyrészt munkájuk miatt, másrészt próbálnak egymáshoz alkalmazkodni, hogy minél több időt tudjanak együtt tölteni. Anna elárulta, őt az iskola Budapesthez köti, ezért gyakran tartózkodik a fővárosban.

A bázisunk Pesten és Szegeden van, de Sopronban, Szaszi szüleinél is sok időt töltünk.

– Egyébként nagyon jó a kapcsolatunk, igyekszünk egy-két havonta elutazni hozzájuk. Most kezdtem meg a tanulmányaim az operett stúdióban, ilyenkor a páromnál vagyunk Budapesten. Hat év van közöttünk, és mivel ő is ott tanult, sokat tud nekem segíteni. Neki már komoly szerepei vannak, én is dolgozom színházban, egy-két forgatáson is részt vettem, de Szaszi támogat, tanácsot ad, és elmondja a tapasztalatait, amit a hasznomra tudok fordítani – mondta a fiatal lány, akitől Zsolt vette át a szót.

– Anna szüleivel is nagyon jó a viszony, az édesapja vezető színész Szegeden, mindenki ismeri a szakmában, úgyhogy ha megbántanám a lányát, engem keresztre feszítene – fűzte hozzá mosolyogva.

Anna a Mutasd a hangod! zenei show-ban Tóth Andival duettezett Fotó: TV2

Anna Tóth Andival duettezett

Óriási sikerrel fut hétvégente a TV2 Mutasd a hangod! zenei showja. A műsor lényege, hogy egy játékospárnak el kell döntenie, valójában tudnak-e énekelni a playbackelő szereplők vagy sem. Múlt héten szombaton Anna is szerepelt a műsorban, ő volt az „evezős lány”, aki a legvégén duettet énekelt Tóth Andival, akinek Hargitai Beához, Papp Szabihoz, Rákóczi Ferihez és Cookyhoz hasonlóan fogalma sem volt róla, duettpartnere vajon tud-e énekelni. Óriási meglepetés volt Anna mindenki számára! Mivel sokáig jutott, egy saját dal eléneklése után lehetősége volt Tóth Andival is duettezni.

– Azért vállaltam el, mert nincs még túl sok tévés tapasztalatom. Örültem ennek a lehetőségnek, és nagyon tanulságos volt számomra.

Izgalmas volt, mert Andival nem kommunikálhattam előtte, úgyhogy amit a nézők láthattak, improvizáció volt, mert nem próbáltuk le előtte.

– Nagyon támogató volt, jó partner volt, nem énekelt le, együttműködött velem – mesélte lapunk érdeklődésére Anna.