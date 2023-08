Bosszúból „vert el” 100 millió forintot Magyarország egyik leggazdagabb embere – videó

Jákob Zoli eddig minden újságírói kérdésre csípőből és őszintén felelt. Az üzletember büszke is rá, hogy számára nincs olyan, hogy kellemetlen kérdés. Kollégánk éppen egy kellemes délutáni borozgatáson járt a körmös királynál, amikor úgy döntött, megpróbálja kicsit sarokba szorítani néhány olyan kérdéssel, amelyekre nem biztos, hogy van jó válasz.

Jákob Zoli egyébként egy új Ferrari érkezésére is vár Fotó: Markovics Gábor



„Csak három év múlva jön meg...”

Ha egy átlagembert megkérdezünk, mit is vett utoljára, biztosan nem számítunk milliós, tízmilliós, vagy akár százmilliós tételre a válaszában. A TV2 soron következő Nagy Ő-je azonban nagyon nem átlagos életet él, így várható volt, hogy nem egy tej, kenyér, mosópor kezdetű listát ránt elő a zsebéből. Arra azonban nem számítottunk, hogy két méregdrága luxusautó is szerepel majd Zoli „bevásárlólistáján. ”Egy Lamborghinit rendeltem éppen, de csak három év múlva jön meg.

Amikor ezt megtudtam, rendeltem egy Mclarent is, ami jövőre érkezik.

Igen, bosszúból vásároltam!”- nevette el magát az üzletember.

Jákob Zolitól szinte naponta kérnek kölcsön szabad szemmel is jól látható összegeket és még többen kérnek tőle pénzt úgy, hogy nem is szándékoznak visszaadni. A kérdés nem is az, hogy szokott-e a adni, hiszen tudjuk, hogy hatalmas összegeket fordít jótékony célra. Inkább az, hogy kért-e már kölcsön ő maga. „Nem jut eszembe olyan az életemben, hogy kölcsönkértem volna valakitől” - jelentette ki határozottan Zoli. Pedig köztudott, hogy nem milliárdosnak született, sőt vannak mögötte nehéz évek.

Jákob Zoli hamarosan a TV2 képernyőjén keresi az igazit Fotó: Markovics Gábor



„Mindkettőt ki kell próbálni...”

Vajon kiért rajongott kamaszként, ki mosolygott rá szobája faláról egy poszterről? „Gimnáziumban a szobám falára kitettem egy kedvenc énekesem fotóját. Az ő neve Samantha Fox”- árulta el a Borsnak Jákob Zoli, aki generációjában bizonyosan nincs egyedül ezzel, hiszen a brit énekesnő-modell kebleit milliók csodálták akkoriban.

Újságírónk arra is kíváncsi volt, hogy vett-e már pénzért szerelmet. Nos erre a kérdésre akár kitérő választ is adhatott volna, de ő bebizonyította, hogy számára valóban nem létezik kellemetlen kérdés.

„Lehet fizetni sok mindennel. Szerelemmel és pénzzel is…

Mind a kettőt ki kell próbálni!”- reagált a magyar milliárdos.

Végül arra voltunk kíváncsiak, hogy került-e már igazán veszélyes helyzetbe élete során. „Gyermekkoromban történt egy eset. Az új parkettán kettő darab kis vasrúd volt, amik pont beleillettek a konnektorba...”- idézte fel a szó szerint rázós helyzetet hazánk legközvetlenebb milliárdosa.