Hihetetlen: Ennyi idő alatt keresi meg Szoboszlai Dominik a luxuskiegészítőinek árát

Szoboszlai Dominik jelenleg talán a legtehetségesebb aktív magyar futballista. A középpályás tehetségét már a világ top futballjában is kezdik felfedezni, ugyanis a Liverpool csapatában kezdőként kap helyet hétről hétre. A legutóbbi Aston Villa elleni meccsükön ráadásul még gólt is szerzett a válogatott focistánk. Nem véletlen, hogy a magasan jegyzett sportoló, ehhez dukáló magas fizetéssel is rendelkezik. Sajtóértesülések szerint 54 millió forintos, vagyis 120 ezer fontos heti fizetéssel büszkélkedhet a játékos.

Szoboszlai Dominik a veretlen Liverpool játékosa jelenleg /Fotó: Twitter/LFC

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, Dominik beszerzett egy-két luxus terméket, miután Angliába költözött az új csapatához. Erről tett tanúbizonyságot, amikor a múlthét folyamán hazatért a válogatott összetartásra. A Telkiben róla készült képeken ugyanis jól látszott a 30 millió forintos Patek Philippe Aquanaut (5167R-001) karóra a kezén, egy 1 millió 300 ezer forintos Louis Vuitton LV x YK Multipocket hátizsák a hátán, és a sneaker rajongó követői szerint Dominik lábán egy Lanvin Leather curb cipő látható, amely 970 dolláros darab, vagyis 339 ezer forint.

Na de lássuk a számokat:

Ha körülbelül iránymutatónak tekintünk a heti 54 millió forintos (120 ezer fontos) fizetésére Dominiknak, akkor egy óra alatt a focista 320 ezer forintot keres. Így könnyen kiszámolhatjuk, hogy a különböző luxus termékek árát mennyi idő alatt keresi meg Szoboszlai Dominik.

A cipője árát: kicsivel több, mint egy óra alatt megkeresi a rávalót

A táskája árát: egy délutáni "műszakban" megkeresi, összesen 5 óra alatt

A karórája árát: 98 óra alatt keresi meg, vagyis kevesebb mint 4 munkanap alatt