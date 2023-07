Megdöbbentő vallomást tett Gáspár Laci felesége

Gáspár Laci felesége igencsak hatásos és egyben meglepő módját választotta annak, hogy egy kicsit reklámozza férje új dalát, ami a Nincs kiút címet kapta. Gáspár Niki az Instagramján tett közzé egy meglehetősen bensőséges és intim vallomást arról, hogy mennyire mély és intenzív az ő szerelmük.

Gáspár Laci és Niki szerelmét nem lehet megbolygatni Fotó: Végh István

Gáspár Niki a közösségi oldalán azt írta – utalva ezzel a hűségre és az elhivatottságra –, hogy minden ember maga határozza meg, mi az, ami állandó az életben, és mi az, ami akkor is létezik, ha az új jön, és a régi megy.

Őszintén vallott a botrányokról

Gáspár Laci péntek este büszkélkedett el azzal, hogy szombaton megjelenik az új klipje, és némi magánéleti dologról is lerántotta a leplet!

– Sziasztok! Nemrég jelent meg az új klipem, egészen pontosan ma 7 órakor. Kint van már a YouTube-on, remélem a Spotify-on is hamarosan kint lesz, és remélem, fog nektek tetszeni. Eljöttünk ünnepelni ide a Türkizbe, itt van velem a feleségem, a kicsi Noel, akinek a mai nap vettük át az új pókemberes ruháját. Két hónapot vártunk rá, de megérkezett. Na most a klipre is vártunk egy pár hetet, hogy megérkezzen. Azért tartom fontosnak, hogy beszéljek a klipről, vagy nem is a klipről, hanem az előzményekről... – kezdte sejtelmesen az énekes, majd így folytatta:

– Az utóbbi időben történt velem egy jó pár dolog. Jó is, rossz is, belekeveredett a nevem egy jó pár botrányba is. Most nem arról akarok beszélni, hogy mi volt igaz, mi nem volt igaz, hanem azt szeretném elmondani, hogy sosem mondtam hogy szent vagyok, sosem mondtam, hogy hibátlan vagyok – utalgatott a múltjára Gáspár Laci, aki megnyugodhat, hiszen úgy tűnik, a felesége bizalma töretlen.