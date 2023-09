Éles szóváltásba keveredett a magyar zenész és a TV2 műsorának legbotrányosabb szereplője

Hétfőn indul a Tv2 új nagy robbanása, a Kőgazdag Fiatalok. Nagyon botrányos megnyilvánulások és a mérhetetlen pénzszórás lesz a fókuszban. A műsor egyik, ha nem a legbotrányosabb szereplője Herceg Csabi, aki a kedvesével együtt fog szerepelni a valóságshowban.

Herceg Csabi csak azt várja, hogy magát láthassa (Fotó: Máté Krisztián)

Csak magát fogja nézni

Ugyan jó viszonyt sikerült kialakítania a műsor többi szereplőjével, de Csabit önmagán kívül nem érdekli senki más.

– Őszintén a műsort semlegesen várom. Látni is akarom magunkat, meg nem is. Úgy érzem, hogy nem kell bizonyítanom senkinek, és az se érdekel, hogyan fognak rá reagálni az emberek – kezdte a Borsnak a fiatal milliomos, aki akkor fogja nézni a műsort, amikor ő szerepel, de egyből el is kapcsolja majd a tévét, amíg nem ő van megint a képernyőn.

– Nem érdekelnek a rossz kommentek, viszont a pozitívak jól esnek. Csakis a párom és a családom véleménye számít nekem, mindenki más csak magát minősíti, aki irkál nekem üzenetkérésekben, vagy hozzászólásokban – jegyezte meg Csabi, aki úgy érzi még többet akar magából mutatni.

A fiatal milliomos luxusautóival pózol (Forrás: Herceg Csabi)

Sok van még benne

A fiatal milliomos arra vágyik, hogy egy napon zsűritag lehessen egy tehetségkutatóban. Saját bevallása szerint a hangján még dolgoznia kell, de emellett még sok minden rejlik benne, amit felszínre akar hozni.

– A felét sem tudtam megmutatni a műsorban annak, amit szerettem volna és bennem van, ezért is szeretném még folytatni a televíziós karrieremet. A következő lépcsőfok a műsorvezetés, mert nagyon szimpatizálok ezzel a tévés világgal – szögezte le a méregdrága sportkocsikat hajtó srác, aki elmondta, hogy nemrég volt egy vitája Manuellel.

Egyből szemet szúrt

Még el sem kezdődött a műsor, Manuel máris beleállt Herceg Csabiba, akivel egy-két nyilvános üzenetváltás után elvileg rendezték a nézeteltérésüket.

– Én szeretem Manuelt és a zenéit, de volt köztünk egy-két élesebb szóváltás, ami abból indult, hogy megosztott egy képet a műsorról, amivel igazából nem lett volna problémám, hiszen az egész ország minket néz, nem reagálok semmire, de amit a képhez írt, azon megakadt a szemem. Nyilván nem ismer minket a Manuel, aki a képhez azt írta, hogy egytől egyig bohóc illegál senkik vagyunk. Erre válaszoltam neki egy nyugodt videó formájában, ami után privát beszélgetésben sikerült megbeszélnünk a dolgokat. Mást nem fogok a hátamon magammal vinni a csúcsra, csakis azért mert egy vitában válaszolok neki – mesélte el a nézeteltérésük részleteit Csabi, aki azóta is várja Manuelt, hogy a jó barátságot megalapozva csináljanak egy közös zenét, vagy csak menjenek el együtt edzeni.