Fotó buktatta le Curtist, mással is megosztotta az ágyát

Majka egykori zenésztársa és barátja, Curtis az utóbbi években volt igazán mélyen és nagyon magasan is, de úgy tűnik, hogy mostanában minden sínen van az életében, hiszen folyamatosan koncertezik a saját zenekarával, ráadásul nemrég egy csodálatos házat is vett magának a szerelmével, akivel a jelek szerint nagyon boldogok együtt – most pedig mondhatjuk, hogy szintet lépett a kapcsolatuk.

Curtis és Barnai Judit / Fotó: Máté Krisztián

Curtis mostanában kimarad a nagyobb botrányokból, ennek pedig nagyon örülnek a rajongói, hiszen nem szeretnék, hogy a rapper újra gigantikus balhék főszereplője legyen. Úgy látszik, hogy jelenleg a korábbinál jóval nyugodtabb életet él a szerelmével, akivel pár napja szereztek maguknak egy nagyon cuki kutyust – az eb a Tupac nevet kapta, minden bizonnyal a híres amerikai rapper után.

Új taggal bővült Curtis családja

Curtis a minap kirakott egy képet, amin az látható, hogy együtt fekszik az ágyban a pici kutyájával. Sokan meglepődtek ezen, mert eddig valamiért nem tudtak az új családtagról, majd rögtön el is kezdtek viccelődni azon, hogy a híresség „lebukott”, és „mással is lefeküdt”. Persze ezeket a sorokat csak ártatlan poénkodásnak szánták, amit a szokásos bulvárcímek inspiráltak – a kommentek többsége inkább arról szólt, hogy milyen aranyos a kiskutya.

Kis babája nekünk

– írta Curtis párja a fotóhoz.

Ezek alapján könnyen elképzelhető, hogy Curtis és Barnai Judit már készül a gyermekvállalásra, de előtte be szerettek volna fogadni egy kutyust, hogy megalapozzák a dolgot. Rengeteg párnál szokott ez így lenni, így valóban nem lenne meglepő, ha hamarosan hatalmas bejelentést tenne a pár.

Itt lehet megtekinteni Curtis posztját: