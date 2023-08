Minden tuti! A csúcson pörög Curtis és bővül a család

A népszerű rapper gyakorlatilag 19-re húzott lapot, amikor a 2022-es SZIN-en történtek után bejelentette, teljesen önállósodik és megalapította a Curtis Live csapatot. Egy év elteltével már tisztán látszik, hogy élete talán legjobb döntését hozta meg. Curtissel a Ripost beszélgetett szombaton az Újpesti Városnapokon, ahol a rapper és csapata szinte szó szerint felperzselte a színpadot.

A nulláról indultak el...

Ripost: Volt benned kétely, amikor nagyjából egy évvel ezelőtt eldöntötted, hogy leszámolsz a falunapos haknik világával és kizárólag zenekari kísérettel állsz színpadra?

Curtis: Egy szemernyit sem hiszen bíztam magamban és a zenészekben, akikkel azóta is dolgozom. Pontosan tudtam, hogy mit is szeretnék és a legapróbb részletekig ki is dolgoztuk a lépéseket. Ráadásul nagyon időszerű volt meghozni ezt a sorsfordító döntést. Azzal persze tisztában voltam, hogy nem onnan folytatom ahol abbahagytam, hiszen ezt a produkciót a nulláról indítottuk el.

Az kérdéses volt, hogy a közönségem elfogadja-e ezt a felállást, de egy év távlatából mondhatom, hogy nem csak, hogy elfogadták, de nagyon szeretik is.

Ripost: Remek alkalom ez az újpesti koncert arra, hogy összegezd ezt az egy évet…

Curtis: Egyetlen szó is elég, hogy érzékeltessem amit érzek. Áldás! Nagyon boldog és büszke vagyok, hogy minden fronton hatalmasat léptem előre az életemben és ez nem ment volna a szerelmembe, a zenészeimbe és az önmagamba vetett hitem nélkül. És ezt a hitet minden lépésünknél áldás kísérte.

Ripost: Most a csúcson vagy, de a cél ott is maradni…

Curtis: Idén még nem tudtunk ott lenni minden nagy fesztiválon, hiszen ezek programjait már javarészt lekötötték, mire a Curtis Live útnak indult, de azért így is sikerült néhány zajos bulin megmutatnunk, hogy nagyon nem egy kezdő csapat pakolta össze a show-t.

Látványban és technikában is nagyon durvák vagyunk.

Jövőre már minden fesztiválon szeretnénk ott lenni és szerintem nem is lehet kérdés, hogy a fesztiválok is szeretnék, ha fellépnénk náluk.

„A múlt az múlt, én nem abban élek”

Ripost: Születnek új dalok?

Curtis: Még szép! Gyakorlatilag folyamatosan írom az új nótákat. Eddig úgy hat, vagy hét készült el. Hogy melyik lesz az, amelyikkel legközelebb kijövök, azt még megfejtem, de van miből válogatni. A dalírás nekem olyan, mint a levegővétel, nem vagyok meg nélküle. A legváratlanabb helyzetekben pattan ki a fejemből egy–egy rím, vagy groove. Nincs olyan, hogy mondjuk reggel nyolctól, délután négyig írok. Olyan viszont gyakran megesik, hogy félre kell álljak a kocsival, vagy fel kell kelljek az éjszaka közepén, hogy lejegyezzek gondolatokat.

Meg kellett tanulnom, hogy nincs olyan, hogy majd reggel, vagy majd érkezés után, mivel sok odaverős rím és gondolat ment így a lecsóba korábban.



Ripost: Néhány napja a Szegedi Ifjúsági Napok nulladik napján álltatok a nagyszínpadon. Volt benned elégtétel a tavalyi események tükrében?

Curtis: Az, hogy a nulladik napon full ház előtt léptünk fel és imádtak minket, bőven elég nekem, de nem nevezném elégtételnek, hiszen ahhoz az kellene, hogy haraggal gondoljak az egy évvel ezelőtti dolgokra. Őszintén mondom, bennem semmi rossz érzés nincs már. Egyszerűen ilyen a természetem. A múlt az a múlt és én nem abban élek. A jelenre koncentrálok, a jövőt pedig tervezem. Szerintem csak így lehet, vagy érdemes játszani ezt az életnek nevezett játékot.



„Szintet ugrik a kapcsolatuk”

Ripost: Pár hete, a születésnapján egy posztban köszöntötted Majkát. Ez azt jelenti, hogy nyitott vagy arra, hogy lekezelj vele, ha úgy alakul?

Curtis: Persze hogy fölköszöntöttem! Együtt értük el a legnagyobb sikereinket és ezt szerintem egyikünk sem tagadná le soha. Mindegy mi volt. Nincs bajom vele és simán adok neki egy ötöst, ha találkozunk valahol.

Ripost: Szépen alakul a magánéleted is. Valami érdemleges fejlemény…?

Curtis:

Minden a helyén van az életünkben. Képzeld, vettünk egy kiskutyát!

Szeptember közepén hozhatjuk majd el és 2Pac lett a neve, ami most belegondolva nem annyira autentikus, hiszen egy világos színű Golden retriverről van szó, de már így marad. Ezt egyébként nevezhetjük egyfajta szintugrásnak a kapcsolatunk tekintetében. Ha arra gondolsz, hogy téma -e köztünk a gyermekvállalás, akkor erre azt mondom, hogy most jók vagyunk így. Judit még kosarazik, én állandóan dolgozom, szóvak majd visszatérünk erre, ha…

Ripost: Mit mondjanak majd rólad a jövő generációinak tagjai?

Curtis: Érdekes kérdés ez, mert három éve készül valami a háttérben, amiről most még nem nagyon tudok elárulni részleteket, de ha készen lesz, mindenki megkapja a választ arra a kérdésre, hogy ki is vagyok én. Nagyjából szeretném, ha majd ez alapján ítélnének meg, ha én már nem leszek. Őszinte lesz, egyedi és nagyon igazi.